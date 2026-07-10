Asesinó a puñaladas a su hermano, envolvió el cuerpo en una lona y lo botó en un basurero

Un hombre de 45 años enfrenta cargos por homicidio agravado después de que autoridades hallaran el cuerpo de su hermano en un basurero del barrio Gaitán en Fusagasugá, Cundinamarca.

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El macabro hallazgo destapó un aterrador caso de fraticidio. Al parecer, la víctima habría sido atacada con arma blanca por su propio hermano.

Dos días después de cometer el crimen, el cuerpo de la víctima fue encontrado. De acuerdo con las investigaciones presentaba múltiples heridas causadas por arma cortopunzante.

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La prueba reina que reveló quién era el asesino

El asesinato fue perpetrado el pasado 5 de julio, en el interior de la vivienda del procesado, así lo establecieron investigadores del CTI.

Las cámaras de seguridad de la zona jugaron un papel crucial en la investigación. Las imágenes muestran al presunto agresor sacando el cuerpo del inmueble.

Dos días después del homicidio, el 7 de julio, uniformados de la Policía Nacional descubrieron el cadáver en un basurero del barrio Gaitán en Fusagasugá.

La Policía Nacional halló en un basurero el cuerpo de la víctima al interior de una lona azul y con heridas causadas por arma cortopunzante.

Capturan al hermano asesino en Fusagasugá

Los elementos materiales probatorios recabado por el CTI fueron determinantes para establecer la secuencia de los hechos. La Fiscalía imputó al hombre por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La captura del presunto asesino se hizo efectiva en Fusagasugá, a través de un operativo conjunto entre el CTI y la Policía Nacional.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos presentados por el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca.