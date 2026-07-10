CANAL RCN
Colombia

Asesinó a puñaladas a su hermano, envolvió el cuerpo en una lona y lo botó en un basurero

Las cámaras de seguridad registraron al señalado asesino sacando el cuerpo de su vivienda, envuelto en lona azul.

Asesinó a puñaladas a su hermano, envolvió el cuerpo en una lona y lo botó en un basurero
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 10 de 2026
10:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hombre de 45 años enfrenta cargos por homicidio agravado después de que autoridades hallaran el cuerpo de su hermano en un basurero del barrio Gaitán en Fusagasugá, Cundinamarca.

Hermano del principal narcotraficante ecuatoriano fue capturado en Bogotá
RELACIONADO

Hermano del principal narcotraficante ecuatoriano fue capturado en Bogotá

El macabro hallazgo destapó un aterrador caso de fraticidio. Al parecer, la víctima habría sido atacada con arma blanca por su propio hermano.

Dos días después de cometer el crimen, el cuerpo de la víctima fue encontrado. De acuerdo con las investigaciones presentaba múltiples heridas causadas por arma cortopunzante.

Menor habría caído desde un piso 15 en Bogotá mientras jugaba con su hermano
RELACIONADO

Menor habría caído desde un piso 15 en Bogotá mientras jugaba con su hermano

La prueba reina que reveló quién era el asesino

El asesinato fue perpetrado el pasado 5 de julio, en el interior de la vivienda del procesado, así lo establecieron investigadores del CTI.

Las cámaras de seguridad de la zona jugaron un papel crucial en la investigación. Las imágenes muestran al presunto agresor sacando el cuerpo del inmueble.

Dos días después del homicidio, el 7 de julio, uniformados de la Policía Nacional descubrieron el cadáver en un basurero del barrio Gaitán en Fusagasugá.

La Policía Nacional halló en un basurero el cuerpo de la víctima al interior de una lona azul y con heridas causadas por arma cortopunzante.

VIDEO | Así fue el violento secuestro de un ingeniero y su hermano en Ocaña: se los llevaron en su camioneta
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el violento secuestro de un ingeniero y su hermano en Ocaña: se los llevaron en su camioneta

Capturan al hermano asesino en Fusagasugá

Los elementos materiales probatorios recabado por el CTI fueron determinantes para establecer la secuencia de los hechos. La Fiscalía imputó al hombre por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La captura del presunto asesino se hizo efectiva en Fusagasugá, a través de un operativo conjunto entre el CTI y la Policía Nacional.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos presentados por el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca.

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de joven que se lanzó al embalse de Guatapé
RELACIONADO

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de joven que se lanzó al embalse de Guatapé

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Fiscalía radica escrito de acusación ante la Corte Suprema contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

Presidencia de Colombia

Equipo de empalme de De la Espriella pide al Congreso trasladar posesión presidencial a guarnición militar

Erling Haaland

"Todos pensaban que era una broma": habla el padre del niño llamado Erling Haaland Estrada

Otras Noticias

Erling Haaland

El millonario negocio de Haaland que pocos conocen y que se ha disparado durante el Mundial 2026

El deportista ya es todo un fenómeno en las redes sociales al volverse el favorito entre millones de usuarios.

James Rodríguez

Revelan el club que buscaría fichar a James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a sonar para el fútbol mexicano: revelaron detalles.

Estados Unidos

Trump acepta continuar negociaciones con Irán pero declara fin del alto el fuego

Dólar

Dólar en Colombia HOY, viernes 10 de julio de 2026: abrió en mínimos no vistos en años

Cuidado personal

“Nadie que no sea médico puede inyectar sustancias”: cirujano plástico lanzó delicada advertencia