¿Retraso en su factura del Acueducto?: así puede solicitar un acuerdo de pago

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha dado a conocer los canales oficiales de atención y las opciones de acuerdos de pago para los usuarios que tienen pendiente por pagar su factura.

Esto con el objetivo de que logren acuerdos con la empresa y se eviten las respectivas suspensiones del servicio.

¿Cómo solicitar un acuerdo de pago con el Acueducto?

Solicitar acuerdos de pago con el Acueducto de Bogotá ahora es más sencillo ya que se pueden solicitar por medio de sus páginas web oficiales al ingresar con el respectivo usuario y contraseña.

Así mismo, los usuarios también podrán realizar este trámite por medio de las oficinas presenciales, que se encuentran en la página oficial del Acueducto, o enviando la documentación al correo financiacionescoactivo@acueducto.com.co

Los usuarios también podrán encontrar el formato MPFF0405F02-07 correspondiente a la solicitud acuerdo de pago y autorización de manejo de datos personales y el formato MPFF0405F03-1 que corresponde a la solicitud desistimiento de acuerdo de pago.

Las modalidades de los acuerdos de pago pueden ser mensuales, en donde el usuario debe solicitar su cuota mensual en cualquiera de los canales, y bimestral en donde quedará incluida dentro de la factura de consumo.

Requisitos para los acuerdos de pago con el Acueducto

Solo se puede realizar la solicitud de acuerdo de pago si es propietario, poseedor, autorizado, o heredero. Los propietarios o poseedores deben presentar la copia de la cédula, número de teléfono de contacto y la copia del impuesto predial o certificado de libertad.

En el caso de los autorizados se debe presentar la copia de cédula del propietario del inmueble, copia de cédula del autorizada, carta de autorización del propietario con los datos de contacto (número celular y correo electrónico) y copia impuesto predial o certificado de libertad.

Los herederos lo podrán hacer presentando el registro civil de defunción, registro civil de nacimiento de alguno de los herederos o acta de matrimonio del cónyuge y la copia de cédula del heredero quien realiza el trámite.

“Si no puede cumplir el acuerdo de pago anterior, o requiere cambiar la modalidad de pago, podrá realizar una refinanciación, y esta deberá comenzar con un 25% de cuota inicial. En caso de que el acuerdo anterior aún esté vigente, es necesario adjuntar a los documentos del acuerdo de pago y diligenciar el desistimiento con el formato MPFF0405F03-01”, explica el Acueducto.

Finalmente, la empresa reiteró que, si no puede acceder de forma inmediata a los planes de financiación previstos, se podrá realizar abonos hasta completar el valor total de la deuda.

En este caso la reconexión del servicio únicamente puede ser solicitada una vez cancelada la totalidad de la deuda y encontrarse al día con su operador de aseo.