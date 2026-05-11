Tensión en Cambio Radical: radican carta para discutir futuro político de la colectividad

Una nueva fractura interna quedó al descubierto en Cambio Radical tras la radicación de una carta firmada por senadores y representantes de la colectividad, en la que solicitan convocar una reunión de bancada para debatir y definir el futuro institucional y político del partido de cara a las elecciones del próximo año.

El documento, conocido en primicia por El Termómetro Político y radicado este jueves ante la Secretaría General de la colectividad, advierte sobre la necesidad de abordar discusiones que, según los congresistas firmantes, han sido aplazadas durante demasiado tiempo.

En el texto se solicita que en un plazo no superior a 15 días se convoque una reunión con una agenda específica destinada a revisar el presente y el futuro de la organización política.

Cuestionamientos a la dirección del partido

Uno de los puntos centrales de la carta es la solicitud de revisar la estructura de dirección de Cambio Radical, así como su modelo de liderazgo y los mecanismos democráticos internos.

Detrás de esta petición habría un creciente malestar entre varios congresistas por la gestión de la dirección actual, encabezada por Enrique Vargas. Fuentes consultadas señalaron que existe inconformidad por algunas decisiones y omisiones atribuidas a la cúpula del partido, lo que ha alimentado la discusión sobre la necesidad de un relevo en sus directivas.

Además, dentro de la colectividad hay sectores que consideran que Clemencia Vargas debería tener una participación más activa en las decisiones estratégicas del partido. Sin embargo, aseguran que asuntos como su eventual ingreso al Comité Central han sido aplazados, lo que ha generado inconformidad entre algunos dirigentes.

Convención, candidaturas y posibles sucesores

La carta también impulsa la realización de una convención partidista en el menor tiempo posible. El objetivo sería avanzar en la definición de candidatos y avales para las elecciones regionales y legislativas que se aproximan, además de abrir el camino para la elección de una nueva dirección.

Aunque el proceso apenas comienza, ya empiezan a sonar nombres dentro de la colectividad para liderar una eventual renovación. Entre los dirigentes que estarían siendo mencionados en conversaciones internas figuran Germán Varón Cotrino, Juan Carlos Restrepo y Luis Felipe Henao.

La iniciativa de los congresistas evidencia que la discusión sobre el liderazgo y el rumbo de Cambio Radical ya no se desarrolla únicamente en los pasillos del partido. Con la radicación formal de esta carta, la crisis interna entra en una nueva etapa y podría marcar el futuro de una de las principales fuerzas políticas del país.