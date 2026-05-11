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María José Pizarro rompió el silencio por el caso de los ‘sexocontratos’: esto dijo sobre Petro y Deicy Jiménez

En medio de la polémica por las denuncias de presuntos contratos a cambio de favores sexuales, la exsenadora rechazó los señalamientos en su contra.

María José Pizarro rompió el silencio por el caso de los ‘sexocontratos’: esto dijo sobre Petro y Deicy Jiménez
Foto: X @PizarroMariaJo

Yhonay Díaz

noviembre 05 de 2026
09:13 p. m.
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La exsenadora María José Pizarro se pronunció públicamente sobre la controversia relacionada con las denuncias de presuntos contratos del Estado a cambio de favores sexuales, donde estaría involucrado el expresidente Gustavo Petro.

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Tras destaparse el escándalo de los ‘sexocontratos’, Deicy Jiménez, la mujer que denunció estos presuntos hechos, mencionó a la exsenadora cuando ocupó la vicepresidencia del Senado; a lo que Pizarro se pronunció sobre su relación con la accionante:

Durante el tiempo que fui vicepresidenta del Senado (2023-2024) conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista de la vicepresidencia que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignados al servicio del Congreso. Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral.

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¿Qué dijo María José Pizarro sobre Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la supuesta relación entre la denunciante y el expresidente Gustavo Petro. Sobre esto, Pizarro dijo que durante el tiempo en que trabajó junto al exmandatario nunca tuvo información sobre su vida privada:

En mis años de trabajo político al lado de Gustavo Petro jamás he tenido conocimiento de su vida privada, íntima o sentimental. Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico.

Pizarro rechazó las insinuaciones que puedan relacionarla con los hechos denunciados.

Nunca llegó a mí queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente.

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María José Pizarro negó conocer irregularidades en la contratación de Deicy Jiménez

Asimismo, la excongresista negó haber intervenido en decisiones que implicaran corrupción o que condicionaran la contratación pública a cambio de beneficios personales o sexuales.

También aseguró que jamás permitió que su nombre o posición política fueran utilizados para ese tipo de actuaciones.

Nunca he participado en actuación alguna que implica corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favor de ninguna naturaleza ni he permitido que se usen mi nombre o mi cargo para ello, para nadie, sin excepción.

A pesar de rechazar los señalamientos que puedan comprometer su actuación, Pizarro manifestó que Deicy Jiménez debe tener la oportunidad de entregar su testimonio con todas las garantías y la protección correspondiente.

Pizarro recordó que durante sus años como congresista impulsó medidas contra distintas formas de violencia hacia las mujeres y afirmó que no estaría dispuesta a irrespetar ni permitir abusos contra quienes trabajan en el servicio público.

Por otra parte, anunció que ya solicitó a su abogado gestionar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una oportunidad para rendir declaración dentro del proceso.

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