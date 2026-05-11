María José Pizarro rompió el silencio por el caso de los ‘sexocontratos’: esto dijo sobre Petro y Deicy Jiménez

La exsenadora María José Pizarro se pronunció públicamente sobre la controversia relacionada con las denuncias de presuntos contratos del Estado a cambio de favores sexuales, donde estaría involucrado el expresidente Gustavo Petro.

Tras destaparse el escándalo de los ‘sexocontratos’, Deicy Jiménez, la mujer que denunció estos presuntos hechos, mencionó a la exsenadora cuando ocupó la vicepresidencia del Senado; a lo que Pizarro se pronunció sobre su relación con la accionante:

Durante el tiempo que fui vicepresidenta del Senado (2023-2024) conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista de la vicepresidencia que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignados al servicio del Congreso. Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral.

¿Qué dijo María José Pizarro sobre Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la supuesta relación entre la denunciante y el expresidente Gustavo Petro. Sobre esto, Pizarro dijo que durante el tiempo en que trabajó junto al exmandatario nunca tuvo información sobre su vida privada:

En mis años de trabajo político al lado de Gustavo Petro jamás he tenido conocimiento de su vida privada, íntima o sentimental. Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico.

Pizarro rechazó las insinuaciones que puedan relacionarla con los hechos denunciados.

Nunca llegó a mí queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente.

María José Pizarro negó conocer irregularidades en la contratación de Deicy Jiménez

Asimismo, la excongresista negó haber intervenido en decisiones que implicaran corrupción o que condicionaran la contratación pública a cambio de beneficios personales o sexuales.

También aseguró que jamás permitió que su nombre o posición política fueran utilizados para ese tipo de actuaciones.

Nunca he participado en actuación alguna que implica corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favor de ninguna naturaleza ni he permitido que se usen mi nombre o mi cargo para ello, para nadie, sin excepción.

A pesar de rechazar los señalamientos que puedan comprometer su actuación, Pizarro manifestó que Deicy Jiménez debe tener la oportunidad de entregar su testimonio con todas las garantías y la protección correspondiente.

Pizarro recordó que durante sus años como congresista impulsó medidas contra distintas formas de violencia hacia las mujeres y afirmó que no estaría dispuesta a irrespetar ni permitir abusos contra quienes trabajan en el servicio público.

Por otra parte, anunció que ya solicitó a su abogado gestionar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una oportunidad para rendir declaración dentro del proceso.