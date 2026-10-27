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Más de 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven en las calles de Bogotá: otros 10.000 estarían en riesgo

Segú datos expuestos en el Concejo de la Ciudad, menos de uun 1% d ellos menores involucrados experimentan un egreso satisfactorio de los programas del IDIPRON.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 27 de 2026
09:57 p. m.
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Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Quena Ribadeneira alertó que entre enero y septiembre de 2026 llegaron a identificarse 2.197 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de calle en la ciudad.

Mientras, otros 10.689 están en riesgo de perder su hogar. De ellos, 2.286 son niños; 2.556, adolescentes, y 5.847, jóvenes; la mayoría de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa.

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Menos de un 1% de los menores en riesgo experimentan un egreso satisfactorio de los programas del IDIPRON:

Según cifras presentadas por la concejal Ribadeneira, menos del 1% de los menores en riesgo alcanzan un egreso satisfactorio de los programas del IDIPRON: en total un 0,83% de los vinculados.

“Pese a las cifras alarmantes, solo 3.970 niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron vinculados a los programas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), apenas 3 de cada 10. A septiembre de 2026, 420 se habían retirado y solo 33 lograron un egreso satisfactorio”, indicó en un informe.

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Un llamado a garantizar un proyecto de vida digno:

En un mensaje dirigido a la Administración Distrital, en medio de un debate de control político, la cabildante insistió en la necesidad de buscar estrategias que impacten de manera positiva la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y se vean reflejadas en los índices de habitabilidad de calle entre menores de edad:

“No podemos normalizar que miles de niños y jóvenes estén en riesgo de terminar en la calle mientras las respuestas institucionales no logran garantizar procesos sostenidos de atención. La responsabilidad del Distrito es proteger sus derechos, garantizar oportunidades de educación, cuidado e inclusión y ofrecerles condiciones reales para construir un proyecto de vida digno”, advirtió, mientras niños y adolescentes recorren las calles, sobre todo de la localidad de Los Mártires, sin un hogar.

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