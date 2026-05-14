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"No busque que le levante el rancho a plomo": nuevos audios de alias Rogelio Benavides

Noticias RCN conoció nuevos audios de uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, ahora amedrentando a comunidades del Huila.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
01:34 p. m.
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Noticias RCN conoció nuevos audios de alias Rogelio Benavides, cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, comandado por alias Calarcá, esta vez amenazando a comunidades del departamento del Huila, exigiendo una carnetización.

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Inicialmente, se conoció que este delincuente estaría amenazando a comunidades de Meta, Guaviare y Caquetá, donde tiene injerencia este grupo armado organizado residual. Cobran hasta $200.000 pesos asegurando que le quitarían la tierra a quienes se opongan.

Además, esta revelación tuvo mayor fuerza tras conocerse otro audio en donde expresa su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda. "Ojalá gane el compañero Cepeda porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años más", se escuchó.

¿Qué dicen los nuevos audios de las disidencias de Calarcá?

En esta oportunidad, alias Rogelio Benavides pide que los campesinos de municipios del Huila paguen por la mencionada carnetización. En el registro se le escucha una amenaza contundente pidiendo que cumplan con sus exigencias.

Yo le estoy hablando seriamente, hermano. No busque que yo vaya y por allá les levante el rancho a punta de plomo pa' que vean que sí es cierto. Acá se les está hablando por la vía pacífica para que hagamos las cosas bien.

Iván Cepeda rechaza presiones de grupos armados

Tras la publicación de estos audios donde mencionan la campaña de Iván Cepeda, el senador y candidato presidencial se pronunció oficialmente en donde manifestó su rechazo por las denuncias donde habría hostigamientos que restringen el libre derecho al voto.

Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones.

Iván Cepeda se pronunció tras audios de disidencias de 'Calarcá' donde mencionan su campaña
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