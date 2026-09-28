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Continúa temblando en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos hoy 28 de septiembre

La mayoría de temblores se han detectado en Tolima. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

septiembre 28 de 2026
07:18 p. m.
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En la tarde de este 28 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos nueve temblores en el país.

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y los 3.1, mientras que la mayoría de las profundidades han sido superficiales. ¿Dónde se han localizado los epicentros? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 28 de septiembre de 2026

  • 7:05 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 25 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Roncesvalles (Tolima).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia en la tarde de este 28 de septiembre de 2026?

  • 12:55 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 2:12 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 3:08 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).

  • 3:36 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 4:03 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:50 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 5:43 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

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  • 6:07 p.m.

Epicentro: San Antonio, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).

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