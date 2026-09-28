Fecha oficial del retiro de Nairo Quintana: habló sobre su futuro tras dejar el ciclismo

Nairo Quintana se prepara para cerrar una de las etapas más importantes del ciclismo colombiano. El corredor del Movistar Team confirmó que su última competencia como profesional será el próximo 3 de octubre, cuando participe en el Giro de Emilia, en Italia. La carrera marcará el final de su trayectoria en el ciclismo de alta competencia.

La despedida comenzó a tomar forma durante el Mundial de Ciclismo de Ruta disputado en Montreal. Quintana participó en la prueba élite de 270 kilómetros, pero abandonó a 90 kilómetros de la meta debido al desgaste físico. Santiago Buitrago fue el colombiano que logró mantenerse durante más tiempo en competencia y terminó en la posición 27.

Después de la prueba canadiense, Quintana habló con medios españoles y especializados en ciclismo sobre el cierre de su carrera. El corredor señaló que todavía debía completar su último compromiso con el Movistar Team y destacó el significado que tendrá hacerlo en Italia, antes de poner punto final a su etapa como ciclista profesional.

¿Cuándo será la última carrera de Nairo Quintana?

La última carrera profesional de Nairo Quintana será el sábado 3 de octubre en el Giro de Emilia, clásica italiana de un día que tiene un significado especial para el colombiano. Allí consiguió una victoria en 2012, cuando todavía competía como corredor juvenil, y ahora regresará para disputar una de sus últimas jornadas como profesional.

El propio Quintana explicó que quiere terminar su carrera en las condiciones que había previsto y agradeció el respaldo recibido durante sus últimos años. También destacó el acompañamiento de la Selección Colombia y del Movistar Team, formación con la que buscaba cerrar su trayectoria deportiva.

¿Qué hará Nairo Quintana después de retirarse?

Aunque dejará la competición profesional, Quintana ha dejado claro que no pretende alejarse del ciclismo. En declaraciones a medios anticipó que continuará acompañando a la Selección Colombia, a las nuevas generaciones de corredores y a proyectos destinados al desarrollo del ciclismo colombiano y latinoamericano.

Una de las posibilidades que ha planteado es asumir un papel empresarial dentro del deporte. Quintana ha hablado previamente de su intención de crear un equipo de ciclismo con mayoría de corredores latinoamericanos, con el objetivo de competir en las principales carreras de Europa. Para concretar ese proyecto todavía trabaja en la búsqueda de recursos y patrocinadores.

Su futuro también podría estar relacionado con la formación de jóvenes ciclistas, la organización de competencias y la gestión deportiva. Entre las posibilidades que se han mencionado está una eventual participación en espacios relacionados con la Federación Colombiana de Ciclismo y con eventos como el Tour Colombia, aunque no existe una confirmación de que vaya a asumir un cargo específico.

Después de su última carrera profesional, Quintana también tiene previsto participar en actividades recreativas relacionadas con la bicicleta. Entre el 9 y el 11 de octubre realizará su Gran Fondo en Cartagena, evento en el que está prevista la participación de otros reconocidos exciclistas y aficionados.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*.