Colombia analiza acudir al FMI en medio de la crisis fiscal: ¿qué significa y qué condiciones habría?

Colombia atraviesa una situación fiscal que ha llevado al Gobierno a explorar nuevas alternativas para conseguir financiamiento.

En medio de este panorama, el presidente anunció que el país se acercará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar opciones que permitan obtener recursos en condiciones de financiación más favorables.

La discusión se centra en una pregunta: ¿qué significa para Colombia acudir nuevamente al FMI y qué tendría que hacer el país a cambio de esos recursos?

El economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, explicó que una eventual financiación del Fondo podría ofrecer condiciones más económicas que las que actualmente enfrenta Colombia en los mercados, pero también podría estar acompañada de compromisos relacionados con el manejo de las finanzas públicas.

¿Por qué Colombia busca recursos del FMI?

Colombia todavía tiene acceso a los mercados nacionales e internacionales para conseguir financiación. El problema está en el costo de esos recursos.

Según explicó Cubides, el deterioro de las cuentas fiscales ha llevado al país a asumir tasas de interés más elevadas para financiarse.

El panorama implica que una parte importante de los recursos que recibe el Gobierno debe destinarse al pago de la deuda.

De acuerdo con las cifras expuestas durante la entrevista, uno de cada cuatro pesos que recibiría el Gobierno Nacional Central el próximo año estaría destinado a atender obligaciones de deuda.

Por eso, la búsqueda de financiación a un menor costo aparece como una de las razones para acercarse al organismo internacional.

¿El FMI presta dinero sin condiciones?

Una eventual financiación del Fondo no funcionaría simplemente como un préstamo convencional.

El FMI puede establecer compromisos para los países que acceden a determinados programas de financiación. Estos pueden estar relacionados con medidas para fortalecer los ingresos, controlar el gasto y mejorar la situación fiscal.

En el caso colombiano, Cubides explicó que entre las posibles medidas podrían estar una reducción del gasto público o la búsqueda de mayores ingresos, por ejemplo, mediante cambios tributarios.

Esto significa que el acceso a recursos estaría acompañado de un plan para corregir el desequilibrio de las finanzas públicas.

¿Colombia ya ha acudido al Fondo?

El país tiene antecedentes de acuerdos con el FMI. Cubides recordó que una situación similar ocurrió a finales de los años 90, específicamente en 1999, cuando Colombia accedió a una línea cercana a los 2.700 millones de dólares.

La situación fue diferente durante la pandemia. En ese momento, Colombia utilizó una Línea de Crédito Flexible, mecanismo que tiene características distintas y que se otorga a países que cumplen determinados criterios.

Según la explicación del economista, esa línea funcionaba de manera diferente porque Colombia podía acceder a recursos bajo condiciones distintas a las que podría enfrentar en un programa de ajuste.

Ahora, el escenario fiscal es otro y el Gobierno analiza nuevamente alternativas de financiación con el organismo internacional.

¿Qué viene ahora?

El Gobierno deberá definir qué mecanismo de financiación busca, cuánto dinero necesita y bajo qué condiciones podría acceder a esos recursos.

Al mismo tiempo, tendrá que presentar medidas que permitan reducir la brecha entre ingresos y gastos y demostrar cómo pretende recuperar el equilibrio fiscal.

Por ahora, el debate está centrado en cómo conseguir financiación a menor costo sin perder de vista los compromisos que podría asumir el país para acceder a ella.