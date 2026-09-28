Revelan que Estados Unidos utilizó inteligencia artificial para la operación contra Maduro
Estados Unidos utilizó Claude, la herramienta de Anthropic, para la operación del 3 de enero.
Nicolás Martínez Sánchez
07:54 p. m.
NTN24 conoció la sentencia de una corte federal de Estados Unidos en la que se reveló que las unidades militares utilizaron inteligencia militar en la operación de película efectuada el 3 de enero de 2026 que concluyó con la captura de Nicolás Maduro.
Bautizada como Resolución Absoluta, los uniformados de Delta Force ingresaron con helicópteros a territorio venezolano hasta Fuerte Tiuna, donde se encontraban Maduro y su esposa Cilia Flores.
¿Para qué usó la IA?
Las cámaras del planeta registraron los bombardeos en la madrugada y a través de la red Truth Social, el presidente Donald Trump informó que la extracción se había logrado con éxito. Horas después, publicó la foto del venezolano vistiendo una sudadera a bordo del USS Iwo Jima.
En horas de la tarde, Maduro llegó en un avión a Nueva York; completamente blindado por unidades de la DEA y de otras entidades. Antes de quedar tras las rejas, alcanzó a tomarse una foto con los funcionarios, inclusive haciendo el gesto de la paz y deseándoles ‘happy new year’ (feliz año nuevo).
Un par de días después, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela.
Con respecto a Maduro, quedó arrestado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y ha comparecido en tres oportunidades ante la justicia. Su juicio por presuntos nexos con el narcotráfico iniciará a mediados de 2027.
Hubo temor durante la operación
Volviendo a los detalles de la operación, la corte federal de Washington precisó que Claude, plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la firma Anthropic, estuvo vinculada a Palantir, compañía tecnológica que le brinda análisis de datos al gobierno norteamericano.
Si bien la sentencia no precisa si la herramienta permitió dar con la ubicación exacta de Maduro, identificar posibles amenazas o coordinar el despliegue de tropas; su uso llevó a un choque entre la empresa y el Departamento de Defensa, teniendo en cuenta los límites de Anthropic en lo que tiene que ver con propósitos militares.
En pleno desarrollo, hubo temor en que Claude fallara y todo se fuera al piso. Después de la operación, el Pentágono ordenó eliminar las restricciones, medida no aceptada por la firma.