Ferreteros de más de 30 países llegarán a Bogotá: así será la feria de noviembre

Del 5 al 7 de noviembre de 2026, Bogotá será punto de encuentro para distintos actores de la industria ferretera. 'El Gran Salón Ferretero - International Hardware Fair Colombia' se realizará en Corferias, donde los organizadores esperan recibir visitantes profesionales de más de 30 países y reunir a más de 300 marcas expositoras.

La convocatoria muestra que los productos de este sector tienen usos que van más allá de las ferreterías. Sus compradores también trabajan en construcción, agricultura y mantenimiento de instalaciones industriales.

Y es que, según cifras de Acopi, la industria ferretera colombiana genera más de 18 billones de pesos en ventas anuales.

¿Quiénes participarán en la feria ferretera de Bogotá?

Además de ferreteros y distribuidores, se espera la asistencia de fabricantes, importadores, mayoristas y compradores de cadenas comerciales. La convocatoria incluye a profesionales encargados del mantenimiento, la reparación y las operaciones de plantas, edificios y empresas.

Para estos compradores, elegir un producto puede depender tanto de su precio como de la disponibilidad de repuestos y del soporte del proveedor. Por lo tanto, la feria les permitirá revisar esas opciones en una muestra que abarcará ocho sectores: construcción y albañilería; ferretería y bricolaje; baños, cocinas y plomería; pinturas y terminados; electricidad; herramientas y dotaciones; servicios transversales; y agroferretería.

La expectativa de participación internacional supera la cifra de la edición anterior, a la que asistieron más de 8.000 visitantes de 26 países, según la organización.

“La feria nació con 65 expositores y cerca de 2.400 visitantes. Hoy reúne más de 300 marcas y más de 8.000 profesionales”, afirma Darío Bastidas, cofundador del evento.

¿Qué actividades habrá durante los tres días?

La exhibición estará acompañada de demostraciones, encuentros entre participantes y una agenda académica. Allí se abordarán asuntos como ventas, surtido, digitalización, logística, sostenibilidad y eficiencia operativa.

El evento forma parte de la red internacional de Koelnmesse para el sector ferretero. Los organizadores señalan que esta vinculación conecta la feria en Bogotá con empresas y compradores de otras regiones.

Además, la información completa para asistir está disponible en gransalonferretero.com.