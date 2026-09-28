CANAL RCN
Tendencias

Ferreteros de más de 30 países llegarán a Bogotá: así será la feria de noviembre

El encuentro reunirá a fabricantes, distribuidores y comerciantes para conocer novedades del sector y explorar oportunidades.

Foto: Corferias.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Del 5 al 7 de noviembre de 2026, Bogotá será punto de encuentro para distintos actores de la industria ferretera. 'El Gran Salón Ferretero - International Hardware Fair Colombia' se realizará en Corferias, donde los organizadores esperan recibir visitantes profesionales de más de 30 países y reunir a más de 300 marcas expositoras.

La convocatoria muestra que los productos de este sector tienen usos que van más allá de las ferreterías. Sus compradores también trabajan en construcción, agricultura y mantenimiento de instalaciones industriales.

El Petronio Álvarez llegó a la Feria del Hogar, en Bogotá: esto es todo lo necesita saber
RELACIONADO

El Petronio Álvarez llegó a la Feria del Hogar, en Bogotá: esto es todo lo necesita saber

Y es que, según cifras de Acopi, la industria ferretera colombiana genera más de 18 billones de pesos en ventas anuales.

¿Quiénes participarán en la feria ferretera de Bogotá?

Además de ferreteros y distribuidores, se espera la asistencia de fabricantes, importadores, mayoristas y compradores de cadenas comerciales. La convocatoria incluye a profesionales encargados del mantenimiento, la reparación y las operaciones de plantas, edificios y empresas.

Para estos compradores, elegir un producto puede depender tanto de su precio como de la disponibilidad de repuestos y del soporte del proveedor. Por lo tanto, la feria les permitirá revisar esas opciones en una muestra que abarcará ocho sectores: construcción y albañilería; ferretería y bricolaje; baños, cocinas y plomería; pinturas y terminados; electricidad; herramientas y dotaciones; servicios transversales; y agroferretería.

La expectativa de participación internacional supera la cifra de la edición anterior, a la que asistieron más de 8.000 visitantes de 26 países, según la organización.

“La feria nació con 65 expositores y cerca de 2.400 visitantes. Hoy reúne más de 300 marcas y más de 8.000 profesionales”, afirma Darío Bastidas, cofundador del evento.

¿Qué actividades habrá durante los tres días?

La exhibición estará acompañada de demostraciones, encuentros entre participantes y una agenda académica. Allí se abordarán asuntos como ventas, surtido, digitalización, logística, sostenibilidad y eficiencia operativa.

Feria reunirá 44 proyectos de vivienda en siete ciudades de Colombia: estas son las opciones disponibles
RELACIONADO

Feria reunirá 44 proyectos de vivienda en siete ciudades de Colombia: estas son las opciones disponibles

El evento forma parte de la red internacional de Koelnmesse para el sector ferretero. Los organizadores señalan que esta vinculación conecta la feria en Bogotá con empresas y compradores de otras regiones.

Además, la información completa para asistir está disponible en gransalonferretero.com.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Novedosa inteligencia artificial permitirá que los médicos redacten las historias clínicas: así funciona

Artistas

Margarita Rosa de Francisco tuvo drástico cambio físico: así luce ahora

Conciertos

Ticketmaster alerta por entradas falsas para EDC Medellín: así puede evitar fraudes

Otras Noticias

Nairo Quintana

Fecha oficial del retiro de Nairo Quintana: habló sobre su futuro tras dejar el ciclismo

El ciclista colombiano tendrá su última competencia profesional en Italia y ya anticipó algunos de los proyectos con los que espera continuar vinculado al deporte.

Congreso de la República

2.400 investigaciones se encuentran represadas por falta de recursos en la Comisión de Acusaciones

Casos contra aforados, como expresidentes, magistrados de las altas cortes y la fiscal, podrían quedar impunes.

Fondo Monetario Internacional

Colombia analiza acudir al FMI en medio de la crisis fiscal: ¿qué significa y qué condiciones habría?

Inglaterra

Muere a los 40 años reconocida exestrella de la WWE horas después de su último combate

Cuidado personal

Expertos alertaron los riesgos para la salud al usar un colchón vencido: ¿cómo identificar las señales?