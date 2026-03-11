CANAL RCN
Colombia Video

“No hay nada que hacer”: Gobernador de Boyacá acatará fallo y nombrará alcalde encargado en Tunja

El gobernador de Boyacá aseguró que, tras la notificación oficial del fallo que anuló la elección de Mikhail Krasnov, se iniciará el proceso para convocar elecciones atípicas.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
03:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre el escenario institucional que enfrenta Tunja tras la nulidad de la elección del alcalde Mikhail Krasnov. El mandatario aseguró que acatará la decisión judicial y adelantó que, una vez reciba la notificación oficial del fallo, procederá a designar un alcalde encargado mientras se convoca un nuevo proceso electoral.

Nulidad de elección como alcalde de Tunja de Mikhail Krasnov es confirmada por el Consejo de Estado
RELACIONADO

Nulidad de elección como alcalde de Tunja de Mikhail Krasnov es confirmada por el Consejo de Estado

“Desafortunadamente es una decisión irreversible del Consejo de Estado, ya no hay nada que hacer al respecto”, afirmó Amaya al referirse al fallo de la máxima instancia de lo contencioso administrativo en el país, el Consejo de Estado. Según explicó, el procedimiento institucional se activará inmediatamente después de la notificación formal de la decisión.

Gobernador anuncia designación de alcalde encargado

El mandatario departamental confirmó que el funcionario encargado saldrá de su propio equipo de gobierno y deberá tener conocimiento de la ciudad para facilitar la transición administrativa. “Apenas se me notifique formalmente el fallo procederé a nombrar un alcalde encargado”, indicó.

Amaya también explicó que se comunicará con el partido que avaló a Krasnov para avanzar en el proceso institucional correspondiente. En ese sentido, señaló que enviará una solicitud al movimiento Fuerza de la Paz para que remita una terna de candidatos, entre los cuales se escogerá al mandatario encargado que asumirá temporalmente la administración municipal.

Proceso para convocar elecciones atípicas

El gobernador reveló además que ya ha sostenido conversaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de iniciar lo antes posible el proceso que permita convocar elecciones atípicas en la ciudad.

“Como gobernador me corresponde acatar los fallos judiciales; no se puede poner en duda la decisión de la máxima instancia de lo contencioso administrativo”, afirmó Amaya al referirse al cumplimiento de la decisión judicial y a la necesidad de garantizar estabilidad institucional en la capital boyacense.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Profesora pensionada denuncia suspensión de tratamientos para su hijo con autismo en Antioquia

Norte de Santander

Medicina Legal reveló causas de la muerte de la mujer que cayó de tobogán en Chinácota

Cauca

Ataques con explosivos lanzados por drones continúan en Cauca tras atentado contra convoy militar en la Panamericana

Otras Noticias

Viral

Revelaron supuesta psicofonía de mujer que murió en un tobogán: esto dijo Ayda Valencia

¿Psicofonía o voz humana? Ayda Valencia analizó el audio del accidente de la mujer que murió en un tobogán.

Mundial de fútbol

¿Qué selección reemplazaría a Irán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento

Irán ha dejado muy abierta la posibilidad de no participar del Mundial 2026 y esto dice el reglamento sobre la renuncia.

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: precio de la divisa sorprendió este 11 de marzo

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños

Chile

José Antonio Kast se posesiona como nuevo presidente de Chile