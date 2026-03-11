“No hay nada que hacer”: Gobernador de Boyacá acatará fallo y nombrará alcalde encargado en Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre el escenario institucional que enfrenta Tunja tras la nulidad de la elección del alcalde Mikhail Krasnov. El mandatario aseguró que acatará la decisión judicial y adelantó que, una vez reciba la notificación oficial del fallo, procederá a designar un alcalde encargado mientras se convoca un nuevo proceso electoral.

“Desafortunadamente es una decisión irreversible del Consejo de Estado, ya no hay nada que hacer al respecto”, afirmó Amaya al referirse al fallo de la máxima instancia de lo contencioso administrativo en el país, el Consejo de Estado. Según explicó, el procedimiento institucional se activará inmediatamente después de la notificación formal de la decisión.

Gobernador anuncia designación de alcalde encargado

El mandatario departamental confirmó que el funcionario encargado saldrá de su propio equipo de gobierno y deberá tener conocimiento de la ciudad para facilitar la transición administrativa. “Apenas se me notifique formalmente el fallo procederé a nombrar un alcalde encargado”, indicó.

Amaya también explicó que se comunicará con el partido que avaló a Krasnov para avanzar en el proceso institucional correspondiente. En ese sentido, señaló que enviará una solicitud al movimiento Fuerza de la Paz para que remita una terna de candidatos, entre los cuales se escogerá al mandatario encargado que asumirá temporalmente la administración municipal.

Proceso para convocar elecciones atípicas

El gobernador reveló además que ya ha sostenido conversaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de iniciar lo antes posible el proceso que permita convocar elecciones atípicas en la ciudad.

“Como gobernador me corresponde acatar los fallos judiciales; no se puede poner en duda la decisión de la máxima instancia de lo contencioso administrativo”, afirmó Amaya al referirse al cumplimiento de la decisión judicial y a la necesidad de garantizar estabilidad institucional en la capital boyacense.