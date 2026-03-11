Así cerró el dólar hoy en Colombia: precio de la divisa sorprendió este 11 de marzo

El dólar volvió a registrar movimientos importantes en el mercado cambiario colombiano durante la jornada de este miércoles 11 de marzo de 2026. La divisa estadounidense cerró el día con una tendencia a la baja frente al peso colombiano, reflejando un comportamiento moderado en las operaciones del mercado.

Según datos del sistema financiero, el dólar finalizó la jornada en $3.687,86, lo que representó una caída de $22,64 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para este día, que se ubicó en $3.710,50.

Así cerró el dólar en Colombia hoy 11 de marzo de 2026

Durante la jornada cambiaria, la moneda estadounidense presentó variaciones entre diferentes niveles. El precio mínimo alcanzado fue de $3.670, mientras que el máximo llegó a $3.709,90.

En total se registraron 1.943 transacciones, con un volumen negociado cercano a US$1.627 millones, lo que muestra una jornada activa dentro del mercado de divisas.

En comparación con el día anterior, el dólar bajó $34,34, lo que equivale a un descenso del 0,92 %. Con este resultado, la moneda estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de una semana, específicamente desde el 26 de febrero de 2026.

Este comportamiento refleja la dinámica del mercado cambiario colombiano, donde factores internacionales, decisiones económicas y movimientos financieros influyen en la cotización de la divisa.

¿Cómo se ha comportado el dólar en otros periodos?

Al comparar el comportamiento del dólar con otras fechas recientes, se observan diferentes variaciones que ayudan a entender la tendencia del mercado.

Frente al mismo día de la semana anterior, la moneda estadounidense disminuyó un 2,29 %, lo que equivale a $87,14 menos.

En contraste, si se compara con el mismo día del mes anterior, el dólar aumentó un 1,39 %, es decir, cerca de $50,79 por encima de ese registro.

Por otro lado, frente al inicio del año 2026, la divisa presenta una caída de $46,58, lo que representa un descenso del 1,24 %.

La reducción más significativa se observa frente al mismo día del año pasado. En ese caso, el dólar ha bajado un 10,85 %, equivalente a $451,46 menos.