Medicina Legal reveló causas de la muerte de la mujer que cayó de tobogán en Chinácota

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó las causas de la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, la mujer de 29 años que falleció tras sufrir un accidente en un tobogán turístico en Chinácota, Norte de Santander.

Según la información conocida, el accidente ocurrió cuando la víctima descendía por la atracción extrema instalada en un establecimiento comercial llamado Entre Flores. Durante el recorrido, la mujer perdió el control en una de las curvas del trayecto y terminó saliendo de la estructura del tobogán, lo que provocó una fuerte caída.

Medicina Legal confirma las causas del fallecimiento

De acuerdo con el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la muerte de García Manrique se produjo como consecuencia directa de las lesiones ocasionadas en el accidente. El informe forense determinó que las causas puntuales del fallecimiento fueron "trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado".

En este caso, el informe confirmó que el fallecimiento fue consecuencia de la caída durante el uso de la atracción turística, a pesar de que quienes la acompañaban la trasladaron de urgencia hacia Cúcuta, pero falleció en el trayecto.

El caso tomó relevancia pública después de que un video del momento del accidente en el tobogán de Chinácota comenzara a difundirse en redes sociales, donde se observa cuando la mujer inicia el descenso antes de que se produzca el incidente.

Autoridades investigan condiciones del tobogán en Chinácota

Tras el accidente, la Alcaldía de Chinácota ordenó la clausura inmediata del tobogán turístico en el que ocurrió el hecho. Según indicaron las autoridades municipales, el establecimiento que operaba la atracción no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento.

Las autoridades competentes adelantan actualmente las investigaciones para determinar en qué condiciones estaba operando el tobogán al momento del accidente y si cumplía con las medidas de seguridad exigidas para atracciones turísticas y recreativas.