¿Qué selección reemplazaría a Irán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento

La tensión política y los problemas de seguridad que atraviesa Medio Oriente comienzan a tener repercusiones incluso en el deporte. En las últimas horas, la Federación de Fútbol de Irán dejó abierta la posibilidad de que su selección nacional no participe en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica en 2026.

La situación fue expuesta públicamente por el presidente de la federación iraní, quien reconoció que el contexto actual del país y de la región podría afectar la presencia del equipo en la cita orbital. A estas declaraciones se sumó el ministro de Deportes iraní, quien este miércoles reiteró que la opción de renunciar al torneo no está descartada si las condiciones políticas y de seguridad no mejoran en los próximos meses.

El escenario ha generado una fuerte inquietud entre los aficionados del fútbol internacional, pues la posible ausencia de uno de los clasificados abre una pregunta inmediata: ¿qué selección ocuparía ese lugar en el torneo más importante del planeta?

El reglamento de la FIFA ante una posible renuncia

La normativa de la FIFA contempla este tipo de situaciones excepcionales. En el reglamento oficial del torneo, específicamente en el artículo 6 bajo el epígrafe “Retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución”, se establecen las consecuencias para cualquier selección que decida abandonar la competencia antes de disputarse.

Según dicho apartado, el equipo que se retire de manera voluntaria se expone a una sanción económica considerable, además de posibles castigos deportivos que podrían afectar su participación en futuras competiciones internacionales.

En este caso, la discusión surge porque la eventual renuncia se produciría antes del inicio de la fase final del Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección que podría ocupar el lugar

En la clasificación asiática ya hay ocho cupos asignados para el Mundial. Las selecciones que aseguraron su presencia son Selección de Arabia Saudita, Selección de Australia, Selección de Catar, Selección de Corea del Sur, Selección de Uzbekistán, Selección de Japón, Selección de Jordania y la propia Selección de Irán.

Si finalmente Irán decidiera no participar, el reglamento apunta a que el cupo se mantendría dentro de la misma confederación, es decir, la Confederación Asiática de Fútbol.

En ese escenario, la selección que tendría mayores opciones de ocupar la plaza sería la Selección de Irak. El conjunto iraquí se encuentra actualmente en la repesca asiática —conocida como repechaje B— que otorga un último boleto al Mundial. Debido a su posición en ese proceso clasificatorio, Irak sería el candidato natural para reemplazar a Irán en caso de que se confirme una retirada oficial.

Por ahora, la posibilidad sigue siendo hipotética, pero las declaraciones provenientes desde Teherán han encendido las alarmas en el fútbol internacional, a la espera de que la situación política en la región permita resolver el panorama antes de la cita mundialista de 2026.