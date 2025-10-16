CANAL RCN
¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?

La decisión responde a lo ordenado por el Consejo de Estado hace algunos días.

Gustavo Petro presidente de Colombia
FOTO: Presidencia

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
06:52 a. m.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó que se le negó una alocución presidencial al mandatario Gustavo Petro.

El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Estado resolvió una serie de tutelas relacionadas con este asunto. Los accionantes argumentaron que se estaba vulnerando el derecho a la información.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

Las tutelas cuestionaron el uso que Petro le ha estado dando a las alocuciones, las cuales incluso han sido transmitidas en el horario prime, tanto en los canales públicos como en los privados.

“Les impide elegir libre y espontáneamente los temas de su interés, así como la posibilidad de no percibir la información que allí se divulgaba”, sostuvieron los accionantes.

El alto tribunal amparó los derechos y ordenó que las alocuciones deben cumplir ciertos criterios, tales como la urgencia de la situación que se tratará, no ser recurrentes (en una misma semana no puede haber más de una), ser limitadas a nivel temático y temporal. Además, no se permitió que sean retransmisiones de discursos.

Alocución no respondió a urgencia

Partiendo de esta decisión judicial, la CRC estudió la solicitud que hizo la Presidencia para emitir una alocución. Si bien acogía con la no recurrencia y limitación temporal, no cumplió con la urgencia, uso excepcional y delimitación temática.

En ese orden de ideas, se concluyó que la alocución no respondía a una circunstancia grave, por lo que no justificaba la necesidad de interrumpir la programación en televisión.

La entidad fue clara en indicar que no se le está limitando el derecho a la libertad del mandatario ni mucho menos sus funciones de jefe de Estado. Sin embargo, el presidente arremetió contra la CRC en su cuenta de X. Aseguró que la entidad no es la responsable para determinar qué circunstancias son catalogadas como urgentes.

