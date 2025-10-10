CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?

El Consejo de Estado emitió un fallo que busca limitar las alocuciones presidenciales en televisión y otros medios, estableciendo que deben cumplir con criterios claros de urgencia y necesidad.

La decisión obliga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a asumir la veeduría de estas intervenciones y a garantizar que se cumplan los lineamientos legales antes de su difusión.

La medida responde a la necesidad de que tanto la Presidencia de la República como los operadores de televisión, encargados de emitir las alocuciones, tengan claridad sobre los parámetros que deben seguir, evitando que se exceda el alcance de los mensajes oficiales.

Además, el fallo establece un plazo límite: antes del 31 de diciembre, la CRC debe contar con un marco normativo completo que regule la emisión de las alocuciones.

¿Qué pasará con las alocuciones presidenciales?

La CRC anunció que acogerá a cabalidad la orden del Consejo de Estado.

La comisionada Andrea Muñoz indicó que cualquier adición, interpretación o conocimiento diferente del fallo deberá resolverse en las instancias correspondientes por las partes implicadas.

Si hay alguna adición o interpretación diferente del fallo, serán situaciones que tendrán que hacer las diferentes partes en las instancias que correspondan.

Por su parte, la directora ejecutiva de la CRC, Claudia Bustamante, señaló que el objetivo de la regulación es otorgar certeza tanto a la Presidencia como a los operadores de televisión:

La Presidencia de la República y los operadores de televisión, que son quienes emiten esas alocuciones, podrán tener esas reglas de juego claras.

¿Qué hará la CRC ante la orden del Consejo de Estado sobre las alocuciones?

Como parte del cumplimiento de la orden, la CRC emitirá en las próximas horas una circular oficial, en la que detallará cómo se realizará la veeduría de cada alocución presidencial.

Este proceso incluye la supervisión inmediata de los mensajes, la verificación del cumplimiento de los criterios de urgencia y necesidad, y la generación de informes detallados sobre cada intervención del presidente.

La implementación de estas medidas permitirá que la emisión de las alocuciones sea transparente, regulada y supervisada, garantizando que los mensajes cumplan un propósito justificable y se ajusten a la normativa vigente.

La CRC queda así como entidad responsable de controlar y vigilar que los mensajes presidenciales no se utilicen de manera indebida y se ajusten a los límites legales establecidos por el Consejo de Estado