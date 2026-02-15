Masacre en pleno Carnaval de Barranquilla: tres hombres asesinados de múltiples disparos

En horas de la tarde del 14 de febrero, en medio de las festividades del Carnaval de Barranquilla, se registró una nueva masacre en la que fueron asesinados tres hombres.

De acuerdo con el Indepaz se trataría de la masacre número 16 en Colombia en lo que va de 2026.

El triple homicidio se presentó sobre la calle 53 con carrera 3A de Barranquilla, donde hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon contra tres hombres que departían en el lugar.

¿Quiénes son las víctimas de la masacre en Carnaval de Barranquilla?

Las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años.

Aunque los tres hombres fueron trasladados a un centro asistencial, fallecieron por la gravedad de las heridas de los múltiples disparos.

Las autoridades tratan de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Los grupos criminales que operan en Barranquilla que podrían estar detrás de la masacre

El Indepaz reportó que en la zona actúan los grupos delictivos: