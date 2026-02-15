CANAL RCN
Ínter de Bogotá sigue líder: así quedó la tabla en la Liga BetPlay tras los partidos del sábado

Ínter de Bogotá continúa como líder de la Liga BetPlay 2026-I tras los partidos del sábado. Reviva los resultados, el triunfo de Millonarios y así quedó la tabla de posiciones en la fecha 7.

Tabla de posiciones Liga BetPlay
Foto: Inter de Bogotá

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
10:34 a. m.
La jornada sabatina de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I dejó movimientos interesantes en la tabla, aunque el liderato se mantuvo intacto.

Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros
Preocupación en Millonarios: Rodrigo Contreras y Falcao García salieron en camilla ante Llaneros

Pese al empate como visitante, Internacional de Bogotá continúa en lo más alto del campeonato, compartiendo la cima con Deportivo Pasto, ambos con 14 puntos.

La jornada arrancó con el triunfo 2-1 de Millonarios sobre Llaneros FC, resultado que le permitió al Embajador acercarse al grupo de los ocho. Además, se registraron dos empates: Independiente Medellín igualó con Deportivo Pereira, mientras que Pasto y el Inter capitalino firmaron tablas en un duelo directo por la punta.

Ínter de Bogotá resiste en la cima tras un empate en Pasto

Aunque no logró sumar de a tres, Internacional de Bogotá sacó un punto valioso que le permite seguir como líder del torneo.

Su igualdad ante Deportivo Pasto mantuvo el pulso en la parte alta y dejó claro que la pelea por el primer lugar será cerrada.

Liga BetPlay lidera el ranking mundial de expulsiones: el arbitraje colombiano vuelve a estar en la mira
Liga BetPlay lidera el ranking mundial de expulsiones: el arbitraje colombiano vuelve a estar en la mira

Detrás aparecen equipos tradicionales como Atlético Bucaramanga, América de Cali y Once Caldas, todos con 10 unidades, mientras que Atlético Nacional, con puntaje perfecto en sus tres salidas, se mantiene expectante con 9 puntos.

Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del sábado

  1. Internacional de Bogotá – 7 partidos | 14 puntos
  2. Deportivo Pasto – 7 partidos | 14 puntos
  3. Atlético Bucaramanga – 6 partidos | 10 puntos
  4. América de Cali – 5 partidos | 10 puntos
  5. Once Caldas – 6 partidos | 10 puntos
  6. Atlético Nacional – 3 partidos | 9 puntos
  7. Deportes Tolima – 6 partidos | 9 puntos
  8. Junior – 5 partidos | 9 puntos
  9. Llaneros FC – 7 partidos | 9 puntos
  10. Rionegro Águilas – 6 partidos | 8 puntos
  11. Millonarios – 7 partidos | 8 puntos
  12. Deportivo Cali – 6 partidos | 7 puntos
  13. Santa Fe – 6 partidos | 7 puntos
  14. Fortaleza FC – 6 partidos | 7 puntos
  15. Jaguares de Córdoba – 5 partidos | 7 puntos
  16. Independiente Medellín – 7 partidos | 6 puntos
  17. Boyacá Chicó – 6 partidos | 4 puntos
  18. Deportivo Pereira – 6 partidos | 3 puntos
  19. Cúcuta Deportivo – 6 partidos | 2 puntos
  20. Alianza – 5 partidos | 2 puntos.
