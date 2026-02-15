Ínter de Bogotá sigue líder: así quedó la tabla en la Liga BetPlay tras los partidos del sábado

La jornada sabatina de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I dejó movimientos interesantes en la tabla, aunque el liderato se mantuvo intacto.

Pese al empate como visitante, Internacional de Bogotá continúa en lo más alto del campeonato, compartiendo la cima con Deportivo Pasto, ambos con 14 puntos.

La jornada arrancó con el triunfo 2-1 de Millonarios sobre Llaneros FC, resultado que le permitió al Embajador acercarse al grupo de los ocho. Además, se registraron dos empates: Independiente Medellín igualó con Deportivo Pereira, mientras que Pasto y el Inter capitalino firmaron tablas en un duelo directo por la punta.

Ínter de Bogotá resiste en la cima tras un empate en Pasto

Aunque no logró sumar de a tres, Internacional de Bogotá sacó un punto valioso que le permite seguir como líder del torneo.

Su igualdad ante Deportivo Pasto mantuvo el pulso en la parte alta y dejó claro que la pelea por el primer lugar será cerrada.

Detrás aparecen equipos tradicionales como Atlético Bucaramanga, América de Cali y Once Caldas, todos con 10 unidades, mientras que Atlético Nacional, con puntaje perfecto en sus tres salidas, se mantiene expectante con 9 puntos.

Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del sábado