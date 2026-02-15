CANAL RCN
Famosa cantante vendió su catálogo musical en una fortuna: sorpresa para los fanáticos

La cantante ganó popularidad a finales de los 90 e inicios de los 2000.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
10:09 a. m.
Medios de comunicación en Estados Unidos dieron a conocer que, de manera sorpresiva, la exitosa Britney Spears habría vendido los derechos de su catálogo.

La carrera de Spears tuvo un despegue en la década de los 90, considerada como una de las figuras del pop. En 1998 llegó la canción que la hizo ser famosa a nivel mundial: Baby one more time.

Su segundo álbum, Oops, I did It again; lanzado con el inicio del milenio, llegó a vender 1.3 millones de copias en una semana. No por nada fue bautizada como la princesa del pop, por debajo de Madonna y Michael Jackson.

La carrera de Britney Spears

Con el paso de los años, fue ganando mayor reconocimiento, pero también vinieron polémicas. Por ejemplo, el divorcio con Kevin Federline que desembocó en un mediático proceso judicial.

Se recuerda el momento en 2007 cuando se rapó o las peleas con los paparazis. Sin duda, su personalidad fue una imagen para hablar de la fama y la salud mental. La artista contó detalles de su carrera en un libro publicado hace dos años.

¿En cuánto vendió el catálogo?

TMZ reveló que Spears presuntamente vendió su catálogo el 30 de diciembre de 2025 por aproximadamente 200 millones de dólares a Primary Wave, un valor similar al de Justin Bieber en 2023.

Algunas de las canciones incluidas en el catálogo son: Baby one more time, Circus, Womanizer y Oops, i did it again.

La cantante no es la única en hacer esta clase de negocios. Se recuerda, por ejemplo, a Bruce Springsteen, Bob Bylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks.

Este último, según contó TMZ, vendió el 80% a Primary Wave en 2020 por 100 millones de dólares. Se cree que, tras la culminación de la tutela en 2021, Spears está reorganizando sus asuntos financieros.

