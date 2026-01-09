“No queremos que nos masacren”: lideresa asesinada junto a su pareja en Cajibío, Cauca

Los violentos apagaron la vida de la lideresa social y defensora de los derechos humanos María Ovidia Palechor y su pareja sentimental, el también líder, James Flor el 1 de septiembre.

Según información preliminar, el doble homicidio habría ocurrido en su vivienda, ubicada en zona rural del municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

La secretaria de Gobierno encargada del departamento del Cauca, Diana Murillo, los recuerda como “dos líderes que habían venido luchando por la defensa de los derechos humanos en el departamento del Cauca”.

“No queremos salir del territorio, no queremos que nos masacren”

En una entrevista concedida a Noticias RCN tras el atentado con explosivos que cobró la vida de 21 personas en la vía Panamericana, María Ovidia se refirió a la situación que enfrentan líderes, lideresas y defensores en todo el país:

“No queremos salir del territorio, no queremos que nos masacren, no queremos que nos señalen. Queremos que nos atiendan. No queremos seguir siendo estigmatizados, se los dice una constructora de paz y defensora de la vida”.

Junto a su pareja sentimental decidieron alzar la voz y mostrarse críticos ante las acciones violentas coordinadas por las disidencias de las Farc en el departamento. Ese 26 de abril de 2026, James Flor insistió en que, pese al dolor, seguirían “insistiendo y creyendo que la paz la podemos seguir haciendo”, entre todos.

Autoridades investigan el asesinato de ambos líderes:

Las autoridades investigan quién es responsable del doble homicidio de María Ovidia y James; sin embargo, se sabe que el frente Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco delinque en la zona.

En el transcurso del día se realizó un consejo de seguridad para evaluar las condiciones en la zona noroccidental del país y es que, la noche del lunes, un atentado con bomba se registró en Cúcuta, Norte de Santander, contra la estación de Policía de Los Patios.