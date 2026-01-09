Conductor denunció que policías le pidieron dinero para no inmovilizar su carro en Bogotá

Un conductor denunció que dos patrulleros de la Policía presuntamente le exigieron 800 mil pesos a cambio de no inmovilizar su vehículo en Bogotá.

El hecho ocurrió sobre la carrera 3 con calle 62. Al parecer, los dos uniformados le siguieron el camino hasta ordenarle que se orillara. Con el vehículo estacionado, presuntamente le dijeron que tenía el SOAT vencido.

Conductor contó lo ocurrido

“Su carro está inmovilizado y la grúa va en este momento; pero mi SOAT vencía esa noche”, narró Germán Osorio, el denunciante, al asegurar que en ese momento se puso al día con el pago; pero los uniformados no lo dejaron en paz.

Tras la presión, Osorio les consignó la suma. Hasta que uno de los presentes no confirmó la recepción del dinero, impidieron que siguiera con su recorrido.

La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció al respecto y reveló que los uniformados hacen parte del CAI Granada, localidad de Chapinero.

Uniformados fueron apartados

Tras la viralización del caso, se inició una investigación disciplinaria para esclarecer lo sucedido. Mientras las pesquisas avanzan, quedaron separados de sus cargos y la Fiscalía también tendrá conocimiento de lo ocurrido con el propósito de una investigación relacionada con presunto cohecho.

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“La Policía Nacional rechaza cualquier hecho que vaya en contravía de los preceptos institucionales y actuará con rigor ante situaciones que afecten la disciplina e integridad institucional”, informó la institución.

El Código Penal es claro en el artículo 405 con respecto al cohecho propio, delito que corresponde a los servidores públicos que “reciban para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepten promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo”.

Ahora bien, para el caso puntual del policía, se debe tener en cuenta el artículo 407, correspondiente al cohecho por dar u ofrecer: “El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores”.