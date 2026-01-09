Ayudas para los comerciantes afectados y redoblar la seguridad: conclusiones del consejo de seguridad en Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella lideró el martes, 1 de septiembre, un consejo de seguridad en la capital del departamento de Norte de Santander, tras el atentado con carro bomba, registrado en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, que deja a una persona sin vida y a otras 15 heridas.

Durante el encuentro con autoridades locales, entre ellas, el alcalde de Los Patios, fueron anunciados incentivos y proyectos de emprendimiento para las personas que sufrieron pérdidas por daños en sus locales comerciales.

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Además, el presidente ordenó redoblar la seguridad en el departamento, que ha sido blanco de al menos 14 acciones violentas en lo que va de 2026, y advirtió que no permitirá alianzas entre mandatarios locales y bandidos:

“Aquí nadie se arredra y aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia, por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal. No vamos a permitir que mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también”.

¿Qué se sabe del atentado bomba registrado en Los Patios, Norte de Santander?

Según las autoridades, el atentado bomba, a escasos metros de la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, fue realizado con un vehículo particular, que fue hurtado en 2025 y, posteriormente, pintado como un taxi.

Con 80 kilos de explosivos en su interior, pasó por la zona de frontera y fue abandonado en la cabecera municipal, donde presuntos integrantes del frente Carlos Germán Velasco Villamizar, del ELN, habrían activado la carga, sobre las 11:15 p.m. del lunes, 31 de agosto. Como resultado, un taxista murió y el auxiliar de Policía John Cárdenas y el intendente Luis Ramírez resultaron heridos, junto a otras 13 personas.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, sugiere que es “una respuesta natural de los bandidos” a las más de 40 extradiciones y ataques ordenados durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos, 50 de la Gobernación y otros 50 de la Alcaldía municipal, por información que conduzca a los responsables. Sin embargo, versiones preliminares sugieren que el cabecilla principal de la estructura urbana del ELN en Cúcuta, alias David, y alias Navy o Nike estarían tras el ataque.