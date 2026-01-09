¿Quién dirigirá a Millonarios ante Santa Fe tras salida de Bustos?

Millonarios tendrá que afrontar el clásico capitalino con un cuerpo técnico interino después de la salida sorpresiva de Fabián Bustos. Omar Rodríguez será el encargado de dirigir al equipo ante Independiente Santa Fe este miércoles 2 de septiembre, en un partido que llega apenas un día después de la decisión sobre el entrenador argentino.

La elección no es casual: Rodríguez es un hombre de la casa, conoce al plantel y ya había asumido el equipo en situaciones similares durante este 2026.

¿Quién es Omar Rodríguez, técnico interino de Millonarios?

Omar Alexander Rodríguez, conocido en el fútbol como ‘El Cabezón’, tiene una historia estrechamente ligada a Millonarios. Antes de llegar a los banquillos, fue futbolista del club y disputó más de 100 partidos con la camiseta azul. También hizo parte del plantel que conquistó la Copa Merconorte de 2001.

Después de retirarse, Rodríguez continuó vinculado al fútbol y desarrolló buena parte de su carrera en las divisiones menores de Millonarios. En 2025 estuvo al frente de la categoría Sub-20, desde donde continuó su proceso como entrenador.

Su formación también ha acompañado ese recorrido. Rodríguez cuenta con estudios en entrenamiento deportivo y posee la Licencia de Entrenador Categoría A de la Federación Colombiana de Fútbol y Conmebol, además de cursos y diplomados de actualización.

¿Por qué Omar Rodríguez vuelve a dirigir a Millonarios?

No es la primera vez que el club recurre a él en medio de una transición. En enero de este año, tras la salida de Hernán Torres, Rodríguez asumió de manera interina y dirigió a Millonarios en el partido contra Independiente Medellín.

También había tenido un interinato después de la salida de David González. Por eso, su presencia nuevamente en el banquillo responde a un escenario que ya conoce: tomar el equipo mientras la dirigencia define al entrenador en propiedad.

Ahora el desafío será mucho mayor por el contexto. Fabián Bustos dejó Millonarios después de 32 partidos, con 16 victorias, nueve empates y siete derrotas, y su salida se produjo justo antes del clásico contra Santa Fe. El equipo marcha quinto en la Liga BetPlay con 11 puntos.

Después del clásico, Millonarios tendrá que continuar con la búsqueda de un técnico definitivo, mientras la dirección deportiva, encabezada por Ariel Michaloutsos, mantiene el proceso de transición.

Para Rodríguez será otra oportunidad en el banco profesional, pero esta vez en uno de los partidos que más atención genera en el fútbol colombiano.