Avanzan las labores de búsqueda en la mina de Guachetá: aumenta la preocupación de las familias

Guachetá vive una tragedia minera que mantiene en vilo a la comunidad. Dos trabajadores fallecieron y cuatro permanecen atrapados tras una explosión causada por acumulación de gases en una mina ubicada en la vereda Peñas, donde los equipos de rescate llevan más de 27 horas intentando llegar hasta el fondo del socavón.

La emergencia se detectó cuando los trabajadores no salieron al finalizar su turno laboral. Desde entonces, bomberos y equipos de salvamiento minero trabajan en contrarreloj para localizar a los cuatro hombres que continúan en el interior de la mina, que según autoridades tiene una extensión superior a 500 metros.

Dos cuerpos encontrados en las últimas horas

Los equipos de rescate lograron recuperar los dos primeros cuerpos por la tarde, tras aproximadamente 20 horas de intensas labores. El primero fue en 275 metros mientras que el otro a 290.

La principal dificultad para avanzar en las operaciones es la alta concentración de gas metano al interior del socavón. Por esta razón, desde temprano se instaló un ventilador industrial en la entrada de la mina para oxigenar el área y disipar los gases acumulados, permitiendo el ingreso seguro de los rescatistas.

Las familias de los trabajadores atrapados permanecen en las afueras de la mina, esperando noticias de sus seres queridos. Una mamá relató: “Apenas me informaron, pues me vine anoche”.

¿La mina era peligrosa?

Uno de los allegados a los trabajadores expresó la realidad del sector minero: “Principalmente nos acomodamos a medios porque nosotros entramos, pero no sabemos si vamos a salir con vida”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló información preocupante sobre las condiciones de operación del lugar. La mina no contaba con autorizaciones vigentes y tenía órdenes de cierre anteriores, lo que plantea serios cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las que laboraban los trabajadores.

Los socorristas confirmaron que trabajarán durante toda la noche si es necesario para obtener información sobre el estado de los cuatro mineros que permanecen en el interior. La complejidad del terreno y las condiciones adversas hacen que cada hora sea crucial en esta carrera contra el tiempo.