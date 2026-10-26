No son solo los presuntos contratos a cambio de favores sexuales: otros escándalos salpican a Petro tras su salida de la Presidencia

Gustavo Petro se ha visto salpicado en distintos escándalos que fueron conociéndose al finalizar su mandato y, según denunciantes, habrían ocurrido durante su administración.

La Fiscalía abrió una noticia criminal por supuestas irregularidades al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras entidades; lo que llevó a citar a funcionarios y exfuncionarios de la administración Petro, entre ellos, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

RELACIONADO Expresidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones en su contra sobre contratos por favores sexuales

Tiempo después, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por la presunta responsabilidad de Petro en el denominado ‘Pacto de Valledupar’, con el que funcionarios de su Gobierno se habrían reunido con antiguos jefes paramilitares para convencerlos de declarar en contra del presidente, Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Y, finalmente, el fin de semana (24 y 25 de octubre) una mujer identificada como Deicy Jiménez denunció en declaraciones entregadas a la revista Semana que, durante la administración saliente, Petro llegó a pagar favores sexuales con contratos.

Detalles del último escándalo que sacude al Gobierno saliente:

En un documento que se refiere a los presuntos excesos de contratación en la Casa de Nariño, durante la administración Petro, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa indica:

“Pudieron haberse configurado conductas constitutivas de acoso y violencia de género en contra de un número plural de mujeres que habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, siendo la verdadera razón de su contratación, otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público”.

RELACIONADO Radican denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro por presunto carrusel de contratos a cambio de favores sexuales

Al respecto, en diálogo con Noticias RCN, la concejal de Bogotá Sandra Forero dijo tener información adicional: “Estamos hablando de diez contratos. Lo que pasa es que algunos de esos contratos son de cuando el señor Petro era Senador y otros de cuando ya era presidente de la República. En total son diez contratos y suman 133 millones de pesos en distintas entidades y con distintos tiempos de duración”. Y agregó que:

“Revisada la información” se determinó que “no hay contratos que se superpongan. Se terminaba un contrato, seguía otro y después otro. Todos ellos son OPS, es decir, órdenes de prestación de servicios en distintas entidades”.