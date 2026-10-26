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Dirigió en el Mundial 2026 y suena en Junior para la Copa Libertadores

En Junior de Barranquilla no continuarían con Sebastián Viera para el próximo año y tienen en la mira a un técnico mundialista.

Junior con técnico mundialista
FOTO: AFP | Junior Club SA

Ángel Ballén

octubre 26 de 2026
08:44 p. m.
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En Junior de Barranquilla ya tienen la mente en 2027, luego de la floja campaña en la Liga BetPlay 2026-II que les impedirá defender el título en los cuadrangulares finales. El equipo no pudo mostrar su mejor versión ni con Alfredo Arias ni con Sebastián Viera.

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El exportero uruguayo tiene contrato hasta diciembre de este año, pero todo parece indicar que no le van a renovar el vínculo, por lo que las directivas del equipo ya estarían en la búsqueda de un reemplazo de jerarquía, recordando que jugarán la Copa Libertadores la próxima temporada.

El DT mundialista que suena para Junior

En medios comenzó a sonar la posibilidad de que el técnico argentino Sebastián Beccacece llegue al fútbol colombiano ante una posible oferta de Junior. La noticia llegó a Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid, quienes reaccionaron a la posibilidad en La FM Más Fútbol.

Para Eduardo Luis, siempre que Beccacece está sin equipo y hay clubes en Colombia con dudas en el cuerpo técnico, empieza a sonar este nombre en el mercado. Además, añadió que a criterio es un técnico de "mucho humo". Cadavid por su parte expresó que sería interesante.

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Beccacece tuvo su última experiencia como DT dirigiendo a la Selección de Ecuador, equipo con el que tuvo un flojo rendimiento en el Mundial de 2026, clasificando como mejor tercero y cayendo en dieciseisavos de final ante México.

Descendió con Elche en España y luego no logró ascender, estuvo al frente de Independiente y Racing de Avellaneda, pero su mejor momento fue con Defensa y Justicia, club que sorprendió entre 2018 y 2019 y con el que años después levantó la Recopa Sudamericana de 2021.

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