“No tengo información de amenazas en mi contra”: Temístocles Ortega tras ataque en Cauca

En la madrugada de este viernes fue atacada la caravana del senador Temístocles Ortega en el departamento del Cauca. Según el senador lograron escapar gracias a la pericia de su esquema de seguridad.

“Yo venía desde Cali hacia Bogotá y en el sitio conocido como El Túnel en la vía Panamericana. Dos vehículos, uno adelante del carro en el que yo viajaba y otro atrás, nos siguieron. El de adelante se detuvo, se bajaron los hombres armados, dispararon contra el vehículo".

Aseguró que el vehículo recibió seis impactos de bala y gracias a la pericia del conductor y la reacción de su esquema de seguridad, pudieron salir ilesos del ataque.

"Enfrentaron al vehículo que iba adelante, lo chocaron, pudimos pasar, nos persiguieron durante 15 minutos antes de Popayán al entrar a la ciudad y bueno, pudimos salir ilesos de este atentado. Seis tiros hubo en el vehículo en el que yo andaba".

Senador Temístocles Ortega

El senador confirmó que no había recibido amenazas recientes que anticiparan este ataque. "Yo no tengo recientemente ninguna información de atentados o amenazas en mi contra".

Agregó que las investigaciones por el ataque ya iniciaron por parte del CTI y la Fiscalía. Confirmó que esta dialogó con el director general de la Policía sobre el refuerzo de su esquema de seguridad, el cual había solicitado hace meses al director de la Unidad Nacional de Protección sin obtener respuesta.

Respecto a la situación de orden público en el departamento, Ortega fue enfático sobre la gravedad de la situación actual.

"El departamento está tomando en todos sus municipios por grupos lanzados de armas de diferente naturaleza. Acá ocurren diariamente asesinatos, masacres, tomas de pueblos, carros bombas, motobombas, enfrentamientos entre los propios grupos armados, confinamientos, y acotamiento de jóvenes".

Llamó a enfrentar la criminalidad "con la fuerza pública" y "con la inversión pública en los territorios donde hay abandonos sistemáticos también desde hace décadas".