CANAL RCN
Colombia Video

Indignante: disidencias estarían exigiendo carnet para transitar y regalos de Navidad en Cauca

Cada carnet tiene un costo de 80 mil pesos en Suárez, uno de los territorios en donde están las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aumenta la preocupación sobre la presencia de grupos armados y su presión a las comunidades, especialmente aquellas que habitan en zonas rurales.

Capturan al jefe de finanzas de las disidencias de ‘Mordisco’ en Cauca
RELACIONADO

Capturan al jefe de finanzas de las disidencias de ‘Mordisco’ en Cauca

En las últimas horas, Noticias RCN conoció una grave denuncia de la Federación de Víctimas de las Farc. Habitantes aseguran que las disidencias estarían exigiendo el pago de un carnet para permitirles transitar por sus propios territorios. Además, les están pidiendo regalos de Navidad.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Piden a la Procuraduría investigar presunto desvío de recursos para la transición energética

Corte Suprema de Justicia

Isabel Zuleta por orden de la Corte se retractó de los señalamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez

Tolima

El barrio de los sobrevivientes: Guillermo recuerda con dolor el día que Armero desapareció

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Francia, Mundial sub-17: vea en directo el partido

Vea aquí en vivo y en directo el partido entre la selección Colombia y Francia por los dieciseisavos del Mundial sub-17.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 13 de noviembre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 13 de noviembre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Karol G

¡Brillante! Karol G cantó en los Latin Grammy con jeans y acompañada de Marco Antonio Solís

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"