Indignante: disidencias estarían exigiendo carnet para transitar y regalos de Navidad en Cauca

Aumenta la preocupación sobre la presencia de grupos armados y su presión a las comunidades, especialmente aquellas que habitan en zonas rurales.

En las últimas horas, Noticias RCN conoció una grave denuncia de la Federación de Víctimas de las Farc. Habitantes aseguran que las disidencias estarían exigiendo el pago de un carnet para permitirles transitar por sus propios territorios. Además, les están pidiendo regalos de Navidad.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …