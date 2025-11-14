Atentaron contra el senador Temístocles Ortega: su camioneta quedó con varios impactos de bala

En horas de la madrugada, el senador Temístocles Ortega fue víctima de un violento atentado.

El funcionario tuvo que desplazarse por tierra desde Cali hasta Popayán debido a la cancelación del vuelo que cubría la ruta Bogotá - Popayán.

Esa contingencia lo obligó a tomar carretera en horas de la noche, momento en el que según su propia denuncia, fue sorprendido por un ataque armado que puso en riesgo su vida y la de su equipo de seguridad.

Atentaron contra el senador Temístocles Ortega

El incidente se registró en el sector conocido como El Túnel, antes de llegar a Popayán, un punto donde actualmente se adelantan obras de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao.

Según el testimonio del senador, dos vehículos fueron utilizados para tender un cerco: uno se ubicó delante de la camioneta oficial y el otro se posicionó detrás, bloqueando cualquier posibilidad de retroceso o desvío.

Ortega relató que varios hombres descendieron de esos automotores portando armas cortas y largas. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar de forma reiterada contra el vehículo en el que él se movilizaba junto con su conductor asignado por la UNP y un escolta de la Policía Nacional.

La camioneta recibió seis impactos de bala, evidencia de la intensidad del ataque.

¿Cómo lograron huir y salir ilesos del atentado cerca a Popayán?

El senador narró que lograron romper el cerco únicamente gracias a la acción inmediata del conductor, quien no tuvo otra opción que embestir uno de los carros para abrirse paso.

El escolta también actuó de manera inmediata para cubrir la maniobra y permitir la huida. Esa reacción evitó que los agresores se acercaran aún más al vehículo oficial.

Tras la evasión, los atacantes iniciaron una persecución que se extendió hasta la entrada de Popayán, según indicó Ortega.

Durante ese trayecto, el conductor maniobró para impedir que el vehículo de los agresores lograra alcanzarlos, mientras el equipo de seguridad se centró en mantener la distancia y resguardar la integridad del congresista.

Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos.

Senador había solicitado refuerzo de su esquema de seguridad

El senador también recordó que había solicitado a la Unidad Nacional de Protección el refuerzo de su esquema, pero aseguró que su petición no fue atendida.