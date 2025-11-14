CANAL RCN
Colombia

Atentaron contra el senador Temístocles Ortega: su camioneta quedó con varios impactos de bala

Hombres armados abrieron fuego en un tramo de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao.

Atentado a Temistocles Ortega
Foto: X/ @temisortega

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la madrugada, el senador Temístocles Ortega fue víctima de un violento atentado.

El funcionario tuvo que desplazarse por tierra desde Cali hasta Popayán debido a la cancelación del vuelo que cubría la ruta Bogotá - Popayán.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas
RELACIONADO

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

Esa contingencia lo obligó a tomar carretera en horas de la noche, momento en el que según su propia denuncia, fue sorprendido por un ataque armado que puso en riesgo su vida y la de su equipo de seguridad.

Atentaron contra el senador Temístocles Ortega

El incidente se registró en el sector conocido como El Túnel, antes de llegar a Popayán, un punto donde actualmente se adelantan obras de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao.

Según el testimonio del senador, dos vehículos fueron utilizados para tender un cerco: uno se ubicó delante de la camioneta oficial y el otro se posicionó detrás, bloqueando cualquier posibilidad de retroceso o desvío.

Ortega relató que varios hombres descendieron de esos automotores portando armas cortas y largas. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar de forma reiterada contra el vehículo en el que él se movilizaba junto con su conductor asignado por la UNP y un escolta de la Policía Nacional.

La camioneta recibió seis impactos de bala, evidencia de la intensidad del ataque.

¿Cómo lograron huir y salir ilesos del atentado cerca a Popayán?

El senador narró que lograron romper el cerco únicamente gracias a la acción inmediata del conductor, quien no tuvo otra opción que embestir uno de los carros para abrirse paso.

Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable: Fiscalía habría cometido un error
RELACIONADO

Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable: Fiscalía habría cometido un error

El escolta también actuó de manera inmediata para cubrir la maniobra y permitir la huida. Esa reacción evitó que los agresores se acercaran aún más al vehículo oficial.

Tras la evasión, los atacantes iniciaron una persecución que se extendió hasta la entrada de Popayán, según indicó Ortega.

Durante ese trayecto, el conductor maniobró para impedir que el vehículo de los agresores lograra alcanzarlos, mientras el equipo de seguridad se centró en mantener la distancia y resguardar la integridad del congresista.

Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos.

Senador había solicitado refuerzo de su esquema de seguridad

El senador también recordó que había solicitado a la Unidad Nacional de Protección el refuerzo de su esquema, pero aseguró que su petición no fue atendida.

Delincuente halló en celular hurtado fotos íntimas de su víctima y las uso para extorsionarla: así cayó
RELACIONADO

Delincuente halló en celular hurtado fotos íntimas de su víctima y las uso para extorsionarla: así cayó

A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pico y placa

Bogotá fijó fecha: ¿desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados?

Bogotá

Nuevos videos muestran el momento en el que golpean hasta la muerte a conductor en Bogotá

Centro Democrático

Andrés Guerra desistió de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

Otras Noticias

Artistas

Esposo de icónica actriz colombiana está enfrentando un inquietante problema de salud: "queda esperar los resultados"

El empresario apareció con uno de sus ojos vendados y detalló que tuvieron que tomarle una muestra. ¿Cuáles fueron sus síntomas?

Finanzas personales

Banco en Colombia lanzó importante beneficio para clientes en el Black Friday: de esto se trata

La entidad anunció beneficios exclusivos que estarán disponibles a través de su app.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue expulsado por este fuerte codazo y su debut en el Mundial peligra

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"