El dólar sorprende en Colombia con nueva caída al cierre de este jueves, 29 de enero

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este jueves 29 de enero con leves movimientos a la baja, en un contexto internacional marcado por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de interés.

La noticia, conocida en la tarde del miércoles, mantuvo a los mercados atentos y generó cautela entre los inversionistas, que siguen de cerca el rumbo de la política económica estadounidense.

Durante el día, la divisa se movió con moderada volatilidad y terminó reflejando un descenso frente a la referencia oficial.

Así cerró el dólar hoy, 29 de enero, en Colombia

De acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario, el dólar cerró la jornada en $3.661,53, lo que representó una caída de $4,44 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves se ubicó en $3.665,97.

En el desarrollo de la sesión, la moneda estadounidense tocó un mínimo de $3.640 y un máximo de $3.682,99, evidenciando la cautela de los operadores.

Balance del dólar frente a otros periodos

En términos diarios, la cotización del dólar en Colombia para este jueves 29 de enero de 2026 bajó 12,62 pesos, equivalente a un descenso del 0,34 % frente al día anterior.

Además, comparado con el mismo día de la semana pasada, la divisa registró una leve disminución del 0,09 %, es decir, 3,18 pesos menos.

Al mirar periodos más amplios, el panorama muestra una tendencia bajista. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar se redujo un 1,35 % (50,08 pesos), mientras que desde el inicio del año acumula una caída del 2,43 % (91,11 pesos).

En la comparación anual, el descenso es más marcado: 13,11 %, lo que equivale a 553,03 pesos menos.