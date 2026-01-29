CANAL RCN
Economía

El dólar sorprende en Colombia con nueva caída al cierre de este jueves, 29 de enero

El dólar volvió a caer en Colombia este 29 de enero, tras la decisión de la FED. Conozca el precio de cierre, las variaciones y qué factores presionaron a la divisa.

El dólar sorprende en Colombia con nueva caída al cierre de este jueves, 29 de enero
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 29 de 2026
02:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este jueves 29 de enero con leves movimientos a la baja, en un contexto internacional marcado por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de interés.

Precio del dólar en Colombia: se presentó un cambio notable hoy 29 de enero de 2026
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia: se presentó un cambio notable hoy 29 de enero de 2026

La noticia, conocida en la tarde del miércoles, mantuvo a los mercados atentos y generó cautela entre los inversionistas, que siguen de cerca el rumbo de la política económica estadounidense.

Durante el día, la divisa se movió con moderada volatilidad y terminó reflejando un descenso frente a la referencia oficial.

Así cerró el dólar hoy, 29 de enero, en Colombia

De acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario, el dólar cerró la jornada en $3.661,53, lo que representó una caída de $4,44 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves se ubicó en $3.665,97.

Precio del dólar en Colombia: hubo un considerable cambio hoy 28 de enero de 2026
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia: hubo un considerable cambio hoy 28 de enero de 2026

En el desarrollo de la sesión, la moneda estadounidense tocó un mínimo de $3.640 y un máximo de $3.682,99, evidenciando la cautela de los operadores.

Balance del dólar frente a otros periodos

En términos diarios, la cotización del dólar en Colombia para este jueves 29 de enero de 2026 bajó 12,62 pesos, equivalente a un descenso del 0,34 % frente al día anterior.

Además, comparado con el mismo día de la semana pasada, la divisa registró una leve disminución del 0,09 %, es decir, 3,18 pesos menos.

¡Otro imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Otro imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de enero de 2026! Así se cotizó

Al mirar periodos más amplios, el panorama muestra una tendencia bajista. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar se redujo un 1,35 % (50,08 pesos), mientras que desde el inicio del año acumula una caída del 2,43 % (91,11 pesos).

En la comparación anual, el descenso es más marcado: 13,11 %, lo que equivale a 553,03 pesos menos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 29 de enero de 2026

Prosperidad Social

Prosperidad social anuncia nuevo programa que beneficiará a miles de colombianos: de esto se trata

Colpensiones

Colpensiones da a conocer cuánto aumentará la Mesada 13 y 14 de miles de jubilados en el país

Otras Noticias

Aerocivil

Aeropuerto Palonegro reanuda operaciones nocturnas tras restablecer iluminación de pista en Bucaramanga

La autoridad aeronáutica recomendó a los pasajeros comunicarse directamente con la aerolíneas para conocer los nuevos itinerarios.

Gaza

Trump señaló que Hamás estaría a punto de entregar sus armas: segunda fase del plan de paz para Gaza se acerca

En la siguiente fase se ofrecerá amnistía a los integrantes del grupo terrorista que se comprometan a mantener un ambiente pacífico y se desplegará una fuerza de estabilización.

Luis Díaz

Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió

Viral

Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo