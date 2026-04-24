Ejército reforzó presencia en Briceño tras desplazamientos y acciones de grupos ilegales

El municipio de Briceño, exactamente el corregimiento Travesías, se convirtió en el epicentro de la crisis en Antioquia, obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares.

En respuesta, el Ejército decidió reforzar su presencia en la zona para intentar contener la situación y proteger a los habitantes.

Ejército reforzó presencia en Briceño por grupos ilegales

El Ejército Nacional desplegó tropas en el corregimiento Travesías, en Briceño, como parte de una estrategia para recuperar el control y frenar el accionar de grupos armados ilegales que han intensificado la violencia en esta zona del norte de Antioquia.

La llegada de los uniformados se da en medio de una crisis humanitaria marcada por desplazamientos masivos y temor entre los campesinos.

Es precisamente en Travesías donde se han registrado las salidas forzadas de la población. Según las cifras conocidas, 83 familias, entre 163 y 170 persona, han tenido que huir de sus viviendas.

Actualmente, la mayoría permanece en el casco urbano del municipio, mientras que la alcaldía habilitó albergues adicionales para atender a los afectados.

¿Qué otras medidas se están tomando en Briceño?

Desde la Cuarta Brigada se confirmó que las tropas ya están desplegadas en zonas estratégicas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y permitir el eventual retorno de quienes se vieron obligados a desplazarse.

El comandante del Batallón de Artillería N.° 4, Manuel Sisa, explicó el contexto:

Estos grupos armados ilegales, en un intento por frenar el avance de la fuerza pública, y en disputa por el control territorial y las economías ilícitas, han recurrido a lucha de dones e instalación de artefactos explosivos improvisados.

En este sentido, las autoridades mantienen medidas restrictivas como la ley seca y el toque de queda, mientras que la alcaldía permanece cerrada para la atención presencial, como parte de las acciones preventivas frente a los riesgos de seguridad.