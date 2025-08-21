Noticiero de la Cámara cede su franja de las 7 p. m. por emergencia de orden público en el país

El Noticiero de la Cámara de Representantes anunció un cambio en su emisión de este jueves 21 de agosto. El informativo, que normalmente se transmite a las 7:00 p. m., se presentará en el Canal RCN después del programa La Noche con Claudia Gurisatti.

La decisión se tomó debido a los acontecimientos de orden público ocurridos en país hoy 21 de agosto de 2025.

Explosión en Cali: lo que se sabe

La detonación se registró en horas de la tarde en las cercanías de la base aérea Marco Fidel Suárez. Las primeras versiones apuntan a que un vehículo cargado con explosivos habría sido detonado en la zona, causando una fuerte onda expansiva que se sintió en varios sectores de la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades investigan si se trató de un atentado terrorista y mantienen la presencia de unidades de emergencia y seguridad en el lugar.

Ataque en Amalfi deja 10 policías muertos

En la mañana de este jueves 21 de agosto, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado con un dron en límites entre Amalfi y Anorí, en el departamento de Antioquia, mientras realizaba operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, diez uniformados murieron en el ataque, entre ellos un subteniente comandante del PECAT, ocho patrulleros y un subintendente técnico de la aeronave.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que la acción violenta habría sido perpetrada por la estructura E36, perteneciente a las disidencias de alias Calarcá, y descartó la participación del Clan del Golfo.

El cubrimiento de este hecho llevó a que el Canal RCN ajustara su programación para priorizar la transmisión de la información relacionada con la tragedia que viven en la capital del Valle del Cauca.