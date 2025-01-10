‘Noviembre’: la película que revive el holocausto del Palacio de Justicia desde la memoria y la humanidad

En la mañana del 6 de noviembre de 1985, un grupo del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, como parte de un plan para presentar una “demanda armada” frente a los magistrados de las altas cortes, referente a lo que ellos llamaron “una traición” por parte del gobierno de Belisario Betancur al acuerdo de cese al fuego firmado en agosto del 84.

En la tarde de ese mismo día, unidades blindadas y helicópteros de la fuerza pública iniciaron una operación ofensiva para tratar de recuperar el recinto ubicado en pleno corazón de Bogotá.

Tanques, explosiones, muertos y desaparecidos se apoderaron del edificio por dos días. La toma y la retoma del Palacio dejaron 98 muertos entre magistrados, funcionarios de la Rama Judicial, civiles, guerrilleros y fuerza pública; además de 11 desaparecidos.

Hoy, casi 40 años después, las versiones sobre lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre tras los muros del Palacio de Justicia siguen siendo difusas.

‘Noviembre’, una pieza de memoria

En memoria de estos eventos que, sin duda, marcaron para siempre la historia del país, este 2 de octubre se estrena ‘Noviembre’, la ópera prima de Tomás Corredor, quien por más de una década se dedicó a leer y estudiar las diferentes historias, testimonios y versiones de lo ocurrido en la toma y retoma del Palacio de Justicia.

‘Noviembre’, seleccionada para el Festival de Cine de Toronto, revive partes de lo sucedido al interior de uno de los baños del Palacio, a donde fueron trasladados algunos de los rehenes, entre los que se encontraban los magistrados de las altas cortes, trabajadores del edificio y personal de seguridad.

Entre la ficción y material de archivo, Corredor logra retratar la angustia y humanidad de cada uno de los personajes, con un elenco de lujo que incluye a Santiago Alarcón, Natalia Reyes, Aida Morales, Max Durán, Carlos Mariño y muchos más.

Tomás Corredor, director del filme, habló con Noticias RCN sobre su realización, investigación y la importancia de construir memoria colectiva a través de una película que busca retratar la humanidad de quienes vivieron este hecho histórico.

Un bando: la humanidad

“Es una película que aborda un hecho histórico, desde un planteamiento en el que la memoria se construye al buscar unas nuevas formas de relatarlo (…) Cuando entras en una conversación como el Palacio de Justicia, sin saber más de lo que se pudo saber en noticieros y libros, uno entra desde un bando en el que hay una verdad casi cerrada. La película plantea una visión de la humanidad de quienes resistieron ese hecho desde adentro”.

Para Corredor, lo más importante de hacer la película fue “humanizar por encima de los bandos”.

El director también asegura que, aunque la película no toma una posición entre los bandos tradicionales, sí tiene un partido claro y es la humanidad de la sociedad civil que no debía pasar por eso.

La película toma un partido por la humanidad, por una sociedad civil que soporta, resiste y tiene que aguantar la guerra en un desamparo increíble, porque la guerra es muy dura.

Quizá una de las historias más impactantes de 'Noviembre' es la de 'La Mona', una guerrillera del M-19 encargada de vigilar a los rehenes en el baño, y cuya motivación para mantenerse en la guerra era la de acompañar a su gran amor.

El relato de 'La Mona' es el de Clara Elena Enciso, una sobreviviente del holocausto que contó su testimonio a la escritora colombiana Olga Behar (Noches de humo).

Es un ejercicio de equilibrio y de responsabilidad histórica tener los dos lados de quienes habitaban el baño (...) Clara Elena tiene un significado importante en términos de lo simbólico de la guerra y es que ella termina perdiendo su mayor razón para estar en esa lucha, que es su pareja.

Del Festival de Toronto a Colombia: dónde ver ‘Noviembre’

'Noviembre' estará disponible a partir de este 2 de octubre en la Cinemateca de Bogotá y las salas de Cine Colombia, Procinal, Cinépolis, Royal Films de las principales ciudades del país.