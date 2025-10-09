CANAL RCN
Colombia

Ministerio del Trabajo ordenó paralizar actividades en Andrés Carne de Res

En la inspección al restaurante, el Ministerio evidenció un “riesgo inminente” para la seguridad y salud en el trabajo.

Foto: MinTrabajo

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
07:07 a. m.
Luego de una inspección realizada por el Ministerio del Trabajo el pasado martes 9 de septiembre, el reconocido restaurante Andrés Carne de Res nuevamente enfrenta una paralización inmediata de sus actividades y tareas de cocina en Bogotá.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, explicó que el pasado fin de semana se registraron más de 26 denuncias contra la cadena a nivel nacional tras el incidente ocurrido el viernes 5 de septiembre que dejó varias personas quemadas, lo que obligó al Ministerio a realizar una inspección en la que se revisaron las condiciones de seguridad y del trabajo en el establecimiento comercial.

“Hemos verificado las condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo, determinando que existe un riesgo inminente para la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras en la zona de preparación de alimentos”, afirmó el ministro Sanguino.

Los hallazgos de MinTrabajo tras la inspección en Andrés D.C

Tras la inspección realizada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, evidenciaron que el restaurante Andrés D.C cuenta con múltiples riesgos para sus trabajadores.

Entre ellos, el Ministerio menciona riesgos eléctricos presentes en todas las áreas del establecimiento, así como una exposición constante a altas temperaturas en la cocina principal, donde se requiere con urgencia un estudio de estrés térmico.

Además, también se constató la ausencia de la batería de riesgo psicosocial, herramienta clave para evaluar el impacto emocional y mental en los empleados.

¿Qué sigue para Andrés D.C tras su paralización?

El Ministerio del Trabajo informó que el establecimiento dispone de un plazo de una semana para implementar las medidas necesarias que mitiguen los riesgos identificados y atiendan las recomendaciones contempladas en el plan de mejoramiento. Hasta que las acciones no sean verificadas y cumplidas dentro del término establecido, la orden de paralización permanecerá vigente.

