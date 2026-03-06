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Misteriosa desaparición de un empresario costarricense en Bogotá: lo que hallaron en el hotel

La familia de Alejandro Calderón perdió contacto con él tras viajar a Colombia. Desde el 29 de mayo no se conoce su paradero.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
09:50 p. m.
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La desaparición de un ciudadano costarricense en Bogotá mantiene en alerta a su familia y ha generado interrogantes sobre lo que pudo haber ocurrido durante un viaje que tenía como único propósito fortalecer su negocio de confecciones.

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Se trata de Alejandro Calderón, un comerciante de 42 años que llegó a Colombia para adquirir materia prima destinada a la fabricación de ropa en Costa Rica. Sin embargo, desde el pasado 29 de mayo se perdió su rastro.

La última comunicación con sus familiares fue durante la tarde de ese día, cuando les envió una fotografía en la que aparecía dirigiéndose hacia el hotel donde se hospedaría en el centro de Bogotá.

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¿Cómo desapareció el costarricense Alejandro Calderón en Bogotá?

De acuerdo Andrey Calderón, hermano del desaparecido, señaló que él había viajado con anterioridad a Colombia por motivos comerciales y conocía el lugar donde se alojaba.

Incluso, en esta oportunidad decidió hospedarse nuevamente en el mismo hotel que había utilizado en visitas anteriores.

El objetivo del viaje era comprar insumos para su empresa de confecciones. Según sus familiares, el empresario buscaba mercancía y materia prima para continuar desarrollando su actividad comercial en Costa Rica.

Sin embargo, pocas horas después de su llegada, dejó de responder llamadas y mensajes, situación que encendió las alarmas entre sus seres queridos.

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Revelan la última fotografía de Alejandro Calderón antes de desaparecer

La imagen fue enviada a las 6:30 de la tarde del 29 de mayo y se convirtió en el último rastro conocido de Alejandro Calderón.

Según relató su hermano, en esa fotografía se observaba al comerciante mientras se dirigía al establecimiento donde tenía reservada su habitación.

Posteriormente, las autoridades y los allegados revisaron las pertenencias que quedaron en el hotel. Allí encontraron sus objetos personales y la mercancía relacionada con su actividad comercial.

Según la información entregada por la familia, faltaban aproximadamente siete millones de pesos en efectivo que el empresario llevaba consigo durante el viaje.

Esa circunstancia llevó a sus allegados a considerar la posibilidad de que hubiera sido víctima de un delito.

Entre las hipótesis que han conocido aparece la de un posible “paseo millonario”, una modalidad criminal en la que las víctimas son drogadas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias y dinero.

Hasta el momento, no existen conclusiones definitivas sobre lo sucedido ni información oficial que permita confirmar esa teoría.

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