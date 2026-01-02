¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?

El 11 de diciembre de 2025 el Ministerio de Relaciones Exteriores derogó el nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como embajador ante el Gobierno de Palestina debido a que no tomó posesión dentro de los plazos señalados en la Constitución.

Entonces, ¿se le pagó o no a Ospina en los seis meses que duró como embajador ante Palestina, pese a no poder ejercer el cargo diplomático?

Al saliente concejal, Daniel Briceño, en un derecho de petición la Cancillería le respondió que sí, pero en otra solicitud hecha por Noticias RCN, el mismo ministerio dijo que no hubo pagos de ningún tipo.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Iván Ospina nunca tomó presentó cartas credenciales y no viajó a territorio palestino por la negativa de Israel, por eso, ante un derecho de petición, la Cancillería asegura que no hubo pagos de ningún tipo: ni sueldo, ni viáticos, ni gastos de representación.

“A la fecha (29-12-2025) no se le ha efectuado ningún pago al señor Jorge Iván Ospina Gómez (…) no se tienen órdenes de giro ni pagos por ningún concepto”.

Sin embargo, esta respuesta contrasta con la entregada a principios de noviembre del 2025 al concejal Daniel Briceño. Según otro derecho de petición, Ospina habría recibido más de 34.000 dólares por viáticos y transporte de menaje, es decir, más de 145 millones de pesos, rubro que se evidenciaba en el portal de transparencia económica.

“A ciencia cierta no sabemos si la devolvió o no la devolvió. Le radiqué un derecho de petición ya hace varios días a la Cancillería, que no me han querido contestar, diciendo que me den el comprobante de esa devolución”, señaló Briceño.

¿Qué dice Jorge Iván Ospina?

Frente a estas acusaciones, Jorge Iván Ospina afirmó que los recursos tenían una destinación específica y que usarlos para otro fin sería un delito.

“Demanda que estos recursos estén en Cancillería y por supuesto sería un peculado si yo los hubiese utilizado para otro menester", señaló Ospina.

Sin embargo, en la respuesta entregada a este noticiero no hay trazabilidad de pagos ni constancia de devolución de dineros.