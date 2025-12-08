Pruebas Saber 11 del Icfes: anuncian nueva fecha para quienes no pudieron presentarlas

Por causa de los bloqueos, hubo complicaciones hace algunos días que impidieron el desarrollo de la jornada.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio un importante anuncio sobre las pruebas que no pudieron realizarse hace algunos días en varios departamentos.

Afectaciones en varios departamentos

El pasado domingo 10 de agosto, las pruebas de Estado estaban programadas para realizarse a nivel nacional. Sin embargo, hubo complicaciones que no permitieron el correcto desarrollo de la jornada en 27 municipios de Boyacá, tres de Santander y dos de Cundinamarca.

Recientemente, se presentó un paro minero y campesino en Boyacá, el cual generó complicaciones en la movilidad durante varios días. Por causa de ello, no se pudo trasladar el material para aplicar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y validación para bachillerato.

Cifras de la entidad apuntan que más de 22.500 personas se vieron perjudicadas por la contingencia. Dadas las circunstancias, el examen tuvo que ser reprogramado. Algunos de los municipios afectados fueron: Chiquinquirá, Cómbita, Duitama, Garagoa, Guatoque, Paipa, Villa de Leyva, Ventaquemada, Barbosa, Vélez y Simijacá.

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas”, precisó la entidad.

La fecha reprogramada: ¿Cuándo será?

Finalmente, el Gobierno llegó a un acuerdo con mineros y campesinos, por lo cual era cuestión de tiempo para que la entidad diera a conocer qué iba a pasar con los jóvenes que no pudieron realizar la prueba.

Este martes 12 de agosto, dos días después, el Icfes informó que las pruebas de Estado fueron reprogramadas para el próximo 31 de agosto. Las citaciones se darán a conocer el viernes 22 de agosto.

Cabe mencionar que, a pesar de la reprogramación, no hay afectaciones en lo que respecta a la publicación de resultados, la cual se mantiene en el viernes 10 de octubre para el Saber 11 y 17 de octubre para Pre Saber y validación.