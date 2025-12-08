CANAL RCN
Colombia

Pruebas Saber 11 del Icfes: anuncian nueva fecha para quienes no pudieron presentarlas

Icfes reprograma pruebas Saber 11 para quienes no pudieron el 10 de agosto

Pruebas Saber 11.
Pruebas Saber 11. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
04:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por causa de los bloqueos, hubo complicaciones hace algunos días que impidieron el desarrollo de la jornada.

Aplazan examen del Icfes del 10 de agosto en algunos municipios del país por manifestaciones
RELACIONADO

Aplazan examen del Icfes del 10 de agosto en algunos municipios del país por manifestaciones

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio un importante anuncio sobre las pruebas que no pudieron realizarse hace algunos días en varios departamentos.

Afectaciones en varios departamentos

El pasado domingo 10 de agosto, las pruebas de Estado estaban programadas para realizarse a nivel nacional. Sin embargo, hubo complicaciones que no permitieron el correcto desarrollo de la jornada en 27 municipios de Boyacá, tres de Santander y dos de Cundinamarca.

Recientemente, se presentó un paro minero y campesino en Boyacá, el cual generó complicaciones en la movilidad durante varios días. Por causa de ello, no se pudo trasladar el material para aplicar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y validación para bachillerato.

Cifras de la entidad apuntan que más de 22.500 personas se vieron perjudicadas por la contingencia. Dadas las circunstancias, el examen tuvo que ser reprogramado. Algunos de los municipios afectados fueron: Chiquinquirá, Cómbita, Duitama, Garagoa, Guatoque, Paipa, Villa de Leyva, Ventaquemada, Barbosa, Vélez y Simijacá.

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas”, precisó la entidad.

La fecha reprogramada: ¿Cuándo será?

Finalmente, el Gobierno llegó a un acuerdo con mineros y campesinos, por lo cual era cuestión de tiempo para que la entidad diera a conocer qué iba a pasar con los jóvenes que no pudieron realizar la prueba.

¿Quiénes deben repetir el examen del Icfes en 2025? Así se considera una mala prueba
RELACIONADO

¿Quiénes deben repetir el examen del Icfes en 2025? Así se considera una mala prueba

Este martes 12 de agosto, dos días después, el Icfes informó que las pruebas de Estado fueron reprogramadas para el próximo 31 de agosto. Las citaciones se darán a conocer el viernes 22 de agosto.

Cabe mencionar que, a pesar de la reprogramación, no hay afectaciones en lo que respecta a la publicación de resultados, la cual se mantiene en el viernes 10 de octubre para el Saber 11 y 17 de octubre para Pre Saber y validación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Disidencias estarían detrás del ataque a una casa de familiares del gobernador de Caquetá: ¿qué se sabe?

Luis Carlos Galán

Inició el juicio contra dos exgenerales de la Policía y un exagente del DAS por magnicidio de Galán

Bogotá

¡Programe sus rutas! Así será la agenda de manifestaciones durante esta semana en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

La Liendra reveló con quién le habría sido infiel a Dani Duke y la influencer reaccionó

El exparticipante de La Casa de los Famosos compartió un video revelador en sus redes sociales. Estos son los detalles.

PSG

PSG vs. Tottenham, Supercopa de Europa: fecha, hora y TV en Colombia

PSG y Tottenham protagonizarán la gran primera final de Europa en esta temporada. Prográmese para el partidazo.

Artistas

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

Comercio

Empresa con más de 100 años y que fue muy conocida en Colombia, podría dejar de operar

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?