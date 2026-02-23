CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO: Momento exacto en el que Diana Ospina aborda el taxi frente a un bar en Chapinero

Un video de cámaras de seguridad captó el momento exacto en que la joven sube a un taxi, durante la madrugada del domingo 22 de febrero, en Bogotá.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
05:27 p. m.
Han pasado 24 horas y no se sabe nada del paradero de Diana Ospina, la joven reportada como desaparecida tras salir de una discoteca en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

RELACIONADO

Un video de cámaras de seguridad conocido recientemente muestra el momento en el que Diana aborda un taxi sola. Según se sabe, la mujer había intentado pedir un servicio por aplicación, pero no le aceptaron el servicio.

Al parecer, la joven tomó el taxi en la calle y por precaución habría enviado fotos de las placas a sus amigos.

Lo que se sabe de la desaparición de Diana Ospina

El video del taxi sería una de las pruebas clave de las autoridades para dar con el paradero de la joven, quien asistía junto a sus amigos a una fiesta en Theatron.

Aunque Diana tuvo la precaución de tomar foto a la placa del taxi y compartirla con sus amigos, ella nunca llegó a su casa.

Sus familiares denunciaron, además, que recibieron una llamada en la que les exigían entregar una suma de dinero a cambio de liberar a Diana. En medio de la desesperación aceptaron, pero descubrieron que todo era parte de un engaño.

RELACIONADO

La Secretraía de Seguridad ha asegurado que el Gaula está al frente del proceso de búsqueda de la joven. El alcalde, Carlos Fernando Galán, también ha pedido que cualquier información sobre el paradero de Diana sea comunicado a la línea 123.

Theatron se pronunció

A través de un comunicado, Theatron envió un mensaje de solidaridad a la familia de Diana y sus directivos aseguraron que colaboran activamente con las autoridades para acelerar la investigación.

Según el establecimiento, las cámaras muestran a Diana saliendo del bar a las 2:44 de la mañana en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59; mientras ella se dirige caminando a la calle 58 bis con carrera 10 para tomar el taxi.

