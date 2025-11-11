Nuevo ataque con drones a estación de Policía en El Peñol, Nariño: esto se sabe

En las recientes horas, las autoridades confirmaron un ataque con drones contra la estación de Policía del municipio de El Peñol, en el departamento de Nariño.

Atacan con drones la estación de Policía en El Peñol, Nariño

Según los reportes oficiales, cuatro aeronaves no tripuladas habrían lanzado explosivos que detonaron a pocos metros de las instalaciones.

El hecho generó momentos de tensión entre los habitantes del casco urbano, aunque las autoridades informaron que la situación fue controlada rápidamente. Información preliminar señala que hay una persona herida, pero hasta el momento no se ha confirmado.

La Policía del departamento de Nariño activó de inmediato los protocolos de seguridad y realiza operativos de monitoreo y verificación en la zona para establecer el origen del ataque y determinar qué grupo armado podría estar detrás de esta acción.

Fuentes oficiales indicaron que un equipo especializado en explosivos y tecnología de drones se encuentra recolectando evidencia para identificar los dispositivos utilizados y sus trayectorias.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para mantener la calma y reportar cualquier movimiento sospechoso que pueda contribuir con la investigación.

Autoridades rechazan nuevo ataque con drones en Nariño

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad permanecen en máxima alerta para evitar nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de los habitantes de El Peñol.

Alexander González, secretario de seguridad y paz de la gobernación de Nariño, se refirió a los hechos e indicó que está “muy al pendiente de esta situación rechazando los actos de guerra y terror que se están generando en este momento en el municipio del Peñol particularmente con la estación de Policía donde ha existido un hostigamiento y ataque con drones más de cuartos explosiones. La situación en este momento está siendo controlada y coordinada con la Policía.