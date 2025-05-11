CANAL RCN
Colombia

Capturan a ‘Drácula’, cabecilla del ELN señalado de ataques terroristas en el Catatumbo

Su función principal consistía en coordinar ataques armados y disputas territoriales con otros grupos ilegales, empleando drones cargados con explosivos, francotiradores y zonas minadas.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
11:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue capturado alias Drácula, presunto cabecilla de las milicias del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN
RELACIONADO

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN

Capturan a alias Drácula, ¿Quién es?

El operativo fue desarrollado en el corregimiento de San Martín de Loba, municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, alias Drácula contaba con más de 15 años dentro de la estructura criminal y era considerado una de las piezas clave del ELN en la región.

Su función principal consistía en coordinar ataques armados y disputas territoriales con otros grupos ilegales, empleando drones cargados con explosivos, francotiradores y zonas minadas, acciones que afectaban tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Pública.

Las investigaciones señalan que el capturado mantenía comunicación directa con otros cabecillas del grupo, conocidos como alias Silvana y alias Ricardo, a quienes informaba sobre las operaciones ejecutadas en el Catatumbo y de quienes recibía órdenes para el transporte de material bélico y la planeación de ataques.

La inteligencia militar también lo vincula con la instalación de explosivos sobre la vía Cúcuta–Tibú, una de las rutas más transitadas del departamento, generando constantes riesgos para la movilidad y la seguridad de la comunidad.

Además, estaría implicado en la acción terrorista ocurrida en octubre de 2024, donde fueron asesinados dos policías en el sector conocido como la Ye de Astilleros.

Durante la acción militar se incautaron un arma larga, un arma corta y municiones, que junto con el detenido, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para los procesos de judicialización correspondientes.

El prontuario criminal de alias Drácula, cabecilla del ELN capturado

Ejército neutralizó a ‘Miguelito’, responsable del ataque a la Base Militar Gorgola
RELACIONADO

Ejército neutralizó a ‘Miguelito’, responsable del ataque a la Base Militar Gorgola

Por su parte, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, indicó que "logramos la captura de alias Drácula, cabecilla de milicias del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN el cual delinquía en los municipios de Cúcuta, Sardinata, Tibú y El Tarra".

También reveló que "este bandido era especialista en explosivos, francotirador y operador de pedrones con explosivos y también en el tema del manejo de marmas. Este bandido tiene un prontuario donde ha afectado a la fuerza pública, como es el caso de nuestra Policía Nacional en el 2024, dos policías asesinados. En el 2022, seis soldados heridos por un campo minado al norte de Tibú y también un campo minado en el 2024 a un vehículo blindado de nuestra unidad militar del Ejército en Cúcuta".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía podría imputar a mujer señalada de incitar homicidio

Bogotá

La condena que podría pagar uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, imputado por homicidio

La Guajira

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz rompe el silencio tras doblete al PSG y lesión de Achraf Hakimi

Luis Díaz rompió el silencio en redes sociales sobre su noche de Champions League. El delantero colombiano se pronunció sobre el doblete ante el PSG y la expulsión que generó controversia.

Estados Unidos

Colombiano sobrevivió a ataque de EE. UU. en el Caribe: esto se sabe

El hombre, de 34 años, había sido repatriado a Colombia el pasado 18 de octubre en delicado estado de salud, luego de que el submarino en el que viajaba fuera bombardeado.

Masterchef Celebrity Colombia

¿No hubo acuerdo?: Jorge y Nicolás enfrentan opiniones en MasterChef Celebrity

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa