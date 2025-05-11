Capturan a ‘Drácula’, cabecilla del ELN señalado de ataques terroristas en el Catatumbo

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue capturado alias Drácula, presunto cabecilla de las milicias del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Capturan a alias Drácula, ¿Quién es?

El operativo fue desarrollado en el corregimiento de San Martín de Loba, municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, alias Drácula contaba con más de 15 años dentro de la estructura criminal y era considerado una de las piezas clave del ELN en la región.

Su función principal consistía en coordinar ataques armados y disputas territoriales con otros grupos ilegales, empleando drones cargados con explosivos, francotiradores y zonas minadas, acciones que afectaban tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Pública.

Las investigaciones señalan que el capturado mantenía comunicación directa con otros cabecillas del grupo, conocidos como alias Silvana y alias Ricardo, a quienes informaba sobre las operaciones ejecutadas en el Catatumbo y de quienes recibía órdenes para el transporte de material bélico y la planeación de ataques.

La inteligencia militar también lo vincula con la instalación de explosivos sobre la vía Cúcuta–Tibú, una de las rutas más transitadas del departamento, generando constantes riesgos para la movilidad y la seguridad de la comunidad.

Además, estaría implicado en la acción terrorista ocurrida en octubre de 2024, donde fueron asesinados dos policías en el sector conocido como la Ye de Astilleros.

Durante la acción militar se incautaron un arma larga, un arma corta y municiones, que junto con el detenido, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para los procesos de judicialización correspondientes.

El prontuario criminal de alias Drácula, cabecilla del ELN capturado

Por su parte, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, indicó que "logramos la captura de alias Drácula, cabecilla de milicias del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN el cual delinquía en los municipios de Cúcuta, Sardinata, Tibú y El Tarra".

También reveló que "este bandido era especialista en explosivos, francotirador y operador de pedrones con explosivos y también en el tema del manejo de marmas. Este bandido tiene un prontuario donde ha afectado a la fuerza pública, como es el caso de nuestra Policía Nacional en el 2024, dos policías asesinados. En el 2022, seis soldados heridos por un campo minado al norte de Tibú y también un campo minado en el 2024 a un vehículo blindado de nuestra unidad militar del Ejército en Cúcuta".