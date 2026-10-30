Llegó a Colombia alias Mapaya, uno de los hombres más buscados de Buenaventura

Migración Colombia compartió un comunicado reveló que llegó a Colombia Jorge Isaac Campaz Jiménez, conocido con el alias de Mapaya, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización delincuencial Los Espartanos, que tiene presencia en Buenaventura, según las autoridades.

Llegó a Colombia alias Mapaya, ¿quién es?

Su aterrizaje al país corresponde a un contundente golpe a las estructuras criminales que delinquen en el departamento del Valle del Cauca.

‘Mapaya’ aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de ser extraditado desde Bolivia. Su entrega fue posible gracias a un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Campaz Jiménez era requerido por la justicia colombiana y tenía nueve órdenes de captura en su contra por su presunta participación en diferentes actividades delictivas.

Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y desaparición forzada.

La captura de alias Mapaya en Bolivia

La detención del señalado cabecilla de Los Espartanos se dio en abril de este año en la zona de Paurito, en Santa Cruz, Bolivia. Su ubicación fue posible gracias al intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de ambos países.

Después de permanecer bajo custodia de las autoridades bolivianas y completar los procedimientos correspondientes, Campaz Jiménez fue extraditado a Colombia. Una vez aterrizó en Bogotá, fue capturado por las autoridades nacionales para que responda ante la justicia por los procesos pendientes.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, se refirió a este importante resultado y destacó la coordinación entre las instituciones nacionales e internacionales.

“No le damos tregua a la delincuencia, por eso seguimos fortaleciendo nuestra capacidad operativa en todos los puestos de control migratorio del país y articulándonos con autoridades nacionales e internacionales para llevar a la justicia a criminales que pretenden esconderse fuera de nuestras fronteras”, indicó.

El funcionario aseguró que la entidad continuará reforzando los controles migratorios y el trabajo conjunto con otros organismos de seguridad para impedir que personas vinculadas con actividades criminales utilicen las fronteras como mecanismo para evadir a las autoridades.