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¿Dónde reclamar medicamentos de Sanitas en Bogotá? Direcciones de las nuevas sedes y horarios

Desde el 1 de noviembre, los medicamentos que eran entregados por Cruz Verde a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá pasarán a ser dispensados por Colsubsidio.

¿Dónde reclamar medicamentos de Sanitas en Bogotá? Direcciones de las nuevas sedes y horarios
FOTO: EPS Sanitas

Yhonay Díaz

octubre 31 de 2026
07:00 a. m.
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Los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá tendrán nuevos puntos para reclamar sus medicamentos a partir del 1 de noviembre de 2026.

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Desde esa fecha, el Servicio Farmacéutico Colsubsidio asumirá la dispensación de los productos que hasta ahora eran entregados por Cruz Verde, como parte de un proceso de transición en la red de atención farmacéutica de la entidad.

Para orientar a los usuarios, Sanitas publicó el listado de sedes habilitadas en diferentes sectores de la capital, con sus respectivas direcciones y horarios.

La red contempla puntos en las zonas norte, occidente, centro y sur, además de establecimientos que prestarán servicio durante las 24 horas.

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¿Dónde reclamar los medicamentos de Sanitas?

  • En la zona norte:

Los usuarios encontrarán puntos en sectores como Suba, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos. Entre las sedes habilitadas están Portal Norte, en la avenida carrera 45 # 176-31; Pontevedra, en la calle 116 # 71B-04; Subazar, en la calle 145B # 91-35; y Mazurén, en la calle 152 # 53A-05.

También estarán disponibles los puntos de Toberín, Santa Bárbara, Usaquén, Cedritos, Centro 93, Chapinero Calle 53 y Floresta. La mayoría de estas sedes atenderá de lunes a viernes y los sábados, aunque los horarios varían según el establecimiento.

  • En el occidente de Bogotá:

Habrá puntos en Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Fontibón. Entre ellos figuran los centros comerciales Unicentro de Occidente, Primavera, El Edén, Américas y Plaza Central 2, además de las sedes de Puente Aranda y Clínica Colombia.

En esta zona se destacan dos establecimientos con atención permanente: Puente Aranda, ubicado en la calle 13 # 62-82, y Clínica Colombia, en la calle 23 # 66-46, segundo piso.

  • La zona centro:

Los afiliados podrán acudir a Colsubsidio Calle 26, en la calle 27 # 25-45, y al punto de Teusaquillo, ubicado en la carrera 17 # 36-74.

En el sur de la ciudad estarán disponibles Clínica Roma, en la carrera 80 # 53-20 Sur, con atención las 24 horas; Kennedy Central, en la calle 40 Sur # 73D-41; el centro comercial Ciudad Tunal, en la carrera 24C # 48-94 Sur; y Restrepo, en la carrera 24 # 18-61 Sur.

  • Puntos especiales y turnos virtuales

Sanitas precisó que los medicamentos No PBS que requieren prescripción especial a través de la plataforma MIPRES deberán reclamarse exclusivamente en cinco sedes: Unicentro de Occidente, Clínica Universitaria Colombia, Calle 26, Portal Norte y Clínica Roma.

Por su parte, los medicamentos APME, correspondientes a nutrición, continuarán siendo entregados por el operador MTD.

Para reducir los tiempos de espera, los usuarios también podrán reservar previamente un turno a través del portal medicamentos.colsubsidio.com.co.

En esta primera etapa, el agendamiento virtual estará habilitado en nueve sedes, entre ellas Clínica Roma, Portal Norte, Unicentro de Occidente, El Edén, Floresta, Mazurén, Teusaquillo, Quinta Paredes y Cedritos 151.

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Requisitos para reclamar los medicamentos

Los afiliados deberán presentar el documento de identidad original y la fórmula médica vigente en físico. Cuando el medicamento lo requiera, también tendrán que suministrar el número de autorización, aunque no será necesario llevarlo impreso. Asimismo, deberán pagar la cuota moderadora o el copago, cuando corresponda.

La EPS informó que el traslado de las autorizaciones vigentes de Cruz Verde a Colsubsidio se realizará automáticamente. El nuevo número será enviado al celular o correo electrónico del afiliado. Si no lo recibe, podrá consultarlo en la Oficina Virtual de Afiliados, en la aplicación de EPS Sanitas o mediante el asistente virtual Ana María, a través del WhatsApp 3202550525.

La entidad recomendó a los usuarios reclamar antes de finalizar octubre los medicamentos autorizados para ese mes con el operador actual, Cruz Verde.

Para las entregas de noviembre, sugirió acudir en la fecha indicada en la fórmula médica y evitar desplazamientos anticipados que puedan generar filas.

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