CANAL RCN
Colombia Video

Nuevo atraco a mano armada en la autopista Sur: crece inseguridad en buses intermunicipales

Un video evidenció un nuevo caso de atraco a mano armada en un bus que transitaba entre Bogotá y Soacha.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
10:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad en la autopista Sur, en el tramo que conecta Bogotá con Soacha, genera una creciente preocupación entre los usuarios del transporte público intermunicipal.

Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico
RELACIONADO

Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico

Un nuevo video difundido recientemente muestra un violento atraco a mano armada dentro de un bus, sumándose a incidentes similares reportados en días anteriores.

En las imágenes captadas, se observa a dos hombres que amenazan a los pasajeros del vehículo. Los afectados, con las manos en alto, se ven obligados a ceder ante las exigencias de los delincuentes para proteger su integridad física.

Varios pasajeros resultaron heridos tras volcamiento de bus intermunicipal entre Cali y Candelaria
RELACIONADO

Varios pasajeros resultaron heridos tras volcamiento de bus intermunicipal entre Cali y Candelaria

Hombre vestido de vigilante atracó días antes en la autopista Sur

El incidente se suma a otro caso reportado hace algunos días, donde un individuo vestido como vigilante atacó a varios pasajeros con un cuchillo de gran tamaño dentro de un bus similar. Las autoridades indagan si los recientes hechos podrían estar relacionados y son obra de una misma banda delincuencial.

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo
RELACIONADO

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

"Garantizamos que cada una de las rutas que conducen a nuestras comunas cuente con la presencia policial. De esta forma, efectuamos registros y controles al interior de los buses y de los taxis con el fin de identificar personas que puedan llegar a afectar el libre tránsito y el servicio público de nuestra ciudad", indicó el coronel Edwin Guillermo Cantor Ávila, comandante de la Policía de Soacha, sobre las medidas adoptadas.

Los operativos de control se han intensificado, especialmente en horas de la madrugada y la noche, cuando los pasajeros son más vulnerables al retornar a sus hogares. El sector de Cazucá, en el límite entre Soacha y Bogotá, ha sido identificado como uno de los puntos más críticos en términos de seguridad.

Policía realiza requisas y controles en autopista Sur

Las autoridades iniciaron con requisas y controles en la zona para lograr la captura de los responsables de estos actos delictivos, por lo que la ciudadanía espera que estas medidas contribuyan a mejorar la seguridad de los pasajeros que diariamente utilizan esta ruta para desplazarse entre Bogotá y Soacha.

La ciudadanía expresó su preocupación ante esta situación y exige una respuesta efectiva por parte de las autoridades para garantizar su seguridad durante los trayectos. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Gobierno presentó borrador de proyecto para convocar Asamblea Nacional Constituyente

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 22 de octubre de 2025: 🔴 Crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos 🔴

Boyacá

¿Falta de personal influyó en la fuga de ‘El Diablo’ de la cárcel de Cómbita?

Otras Noticias

Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado, no se guardó nada y se despachó contra Petro: “Lunático”

El alto funcionario de la administración Trump habló sobre el despliegue militar en el Caribe y Pacífico.

Viral

Participante de ‘Stream Fighters 4’ habría sido expulsado de su iglesia por pelear en el evento

El creador de contenido manifestó su angustia ante la radical decisión que lo habría dejado por fuera de su comunidad religiosa.

Millonarios

Millonarios quiere romper el mercado: iría tras figura de Santa Fe para el 2026

La Calera

Peaje cerca a Bogotá ya no deberá pagarse por orden judicial: estas son las razones

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud