Nuevo atraco a mano armada en la autopista Sur: crece inseguridad en buses intermunicipales

La inseguridad en la autopista Sur, en el tramo que conecta Bogotá con Soacha, genera una creciente preocupación entre los usuarios del transporte público intermunicipal.

Un nuevo video difundido recientemente muestra un violento atraco a mano armada dentro de un bus, sumándose a incidentes similares reportados en días anteriores.

En las imágenes captadas, se observa a dos hombres que amenazan a los pasajeros del vehículo. Los afectados, con las manos en alto, se ven obligados a ceder ante las exigencias de los delincuentes para proteger su integridad física.

RELACIONADO Varios pasajeros resultaron heridos tras volcamiento de bus intermunicipal entre Cali y Candelaria

Hombre vestido de vigilante atracó días antes en la autopista Sur

El incidente se suma a otro caso reportado hace algunos días, donde un individuo vestido como vigilante atacó a varios pasajeros con un cuchillo de gran tamaño dentro de un bus similar. Las autoridades indagan si los recientes hechos podrían estar relacionados y son obra de una misma banda delincuencial.

RELACIONADO Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

"Garantizamos que cada una de las rutas que conducen a nuestras comunas cuente con la presencia policial. De esta forma, efectuamos registros y controles al interior de los buses y de los taxis con el fin de identificar personas que puedan llegar a afectar el libre tránsito y el servicio público de nuestra ciudad", indicó el coronel Edwin Guillermo Cantor Ávila, comandante de la Policía de Soacha, sobre las medidas adoptadas.

Los operativos de control se han intensificado, especialmente en horas de la madrugada y la noche, cuando los pasajeros son más vulnerables al retornar a sus hogares. El sector de Cazucá, en el límite entre Soacha y Bogotá, ha sido identificado como uno de los puntos más críticos en términos de seguridad.

Policía realiza requisas y controles en autopista Sur

Las autoridades iniciaron con requisas y controles en la zona para lograr la captura de los responsables de estos actos delictivos, por lo que la ciudadanía espera que estas medidas contribuyan a mejorar la seguridad de los pasajeros que diariamente utilizan esta ruta para desplazarse entre Bogotá y Soacha.

La ciudadanía expresó su preocupación ante esta situación y exige una respuesta efectiva por parte de las autoridades para garantizar su seguridad durante los trayectos. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.