Varios pasajeros resultaron heridos tras volcamiento de bus intermunicipal entre Cali y Candelaria

Los pasajeros de un bus intermunicipal que en la madrugada del martes cubría la ruta Cali – Candelaria se llevaron el susto de su vida, luego de que el vehículo, de la empresa Sultana del Valle, se volcara sobre las 4:40 a. m.

“Según los primeros reportes”, el siniestro ocurrió cuando el vehículo, que se desplazaba en la calzada norte-sur, “perdió el control y se salió de la vía, impactando contra un árbol. En el momento del siniestro se presentaban condiciones de lluvia, lo que habría contribuido al accidente”.

Al menos 12 personas resultaron heridas:

De acuerdo con la Alcaldía de Candelaria, de manera preliminar, lograron establecer que 12 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Y quienes así lo necesitaron, fueron remitidos a un centro asistencial, mientras, las autoridades investigan quién es responsable por el accidente.

De acuerdo con un comunicado de prensa, tan pronto como se tuvo noticia de lo ocurrido, “se inició la investigación correspondiente para establecer las causas del hecho. La Administración Municipal se mantiene atenta a la evolución del caso y a la atención de las personas afectadas”.

¿Cuántas personas se han visto afectadas por accidentes de tránsito en lo que va del año?

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo que va del 2025, al menos 16.900 personas han resultado heridas en accidentes de tránsito y 5.472 han muerto.

Los datos evidencian una tendencia preocupante en comparación con el 2024, cuando se registraron 5.238 personas fallecidas en todo el año y poco más de 17.600 heridos.

El mes en el que más personas han muerto en accidentes de tránsito, a corte de agosto del 2025, es junio, con 752 decesos y el mes en el que mayor número de personas han resultado heridas por siniestros en la vía es marzo, con poco más de 2.700 lesionados, seguido de enero (con poco más de 2.500 lesionados) y febrero (con poco más de 2.400 lesionados).