Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico

Un delincuente disfrazado de vigilante amenazó con un cuchillo a pasajeros de un bus intermunicipal entre Bogotá y Soacha.

octubre 21 de 2025
06:58 a. m.
Un aterrador episodio de inseguridad se registró en la autopista Sur, en el tramo que conecta Bogotá con Soacha, cuando un hombre disfrazado de vigilante perpetró un violento atraco a un bus de servicio intermunicipal.

El hecho, registrado en video por un conductor que transitaba detrás del vehículo, encendió las alertas de las autoridades y evidenció el pánico entre los usuarios del transporte público.

El agresor, armado con un cuchillo de gran tamaño, amenazó y atacó a varios pasajeros dentro del bus. Las imágenes revelan que contaba con un cómplice que bloqueaba la salida del vehículo para impedir que las víctimas pudieran huir.

Comunidad pide mayor presencia de las autoridades

“La inseguridad ha sido uno de los principales problemas del municipio de Soacha. Hemos tenido compañeros que han perdido sus vehículos, los sacan de los paraderos. Se ha denunciado, pero pareciera que las principales autoridades de este municipio hacen caso omiso”, dijo a Noticias RCN Salomón Moreno, conductor de transporte intermunicipal.

Las autoridades de Bogotá y Soacha se encuentran investigando el lugar exacto del incidente, así como la fecha y hora en que ocurrió, con el objetivo de identificar a los responsables.

Temor en los usuarios del transporte público

Hasta el momento, ninguno de los pasajeros ha presentado una denuncia formal, lo que dificulta el trabajo de las autoridades para esclarecer los hechos y capturar a los delincuentes. Las autoridades hicieron un llamado a las víctimas para que se acerquen a las entidades competentes y formalicen sus denuncias.

La comunidad exige soluciones inmediatas no solo para la autopista Sur, sino también para otras salidas de la ciudad.

Las imágenes del atraco generaron temor entre los usuarios del transporte público, quienes ahora se muestran reacios a utilizar estos servicios.

