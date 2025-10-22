CANAL RCN
Colombia Video

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

El padre de la patrullera asesinada pidió recapturar a alias El Diablo tras la fuga de una cárcel de máxima de seguridad en Cómbita, Boyacá.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
07:45 a. m.
Nelson Ocampo Morales, alias El Diablo, se fugó el pasado 19 de octubre de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

El hombre, condenado a 33 años de prisión por el homicidio agravado de la patrullera Paula Cristina Ortega, logró escapar de las instalaciones en circunstancias aún no esclarecidas.

El crimen ocurrió el pasado 2 de agosto de 2023 en Neiva. La patrullera Ortega, de 28 años, fue atacada a sangre fría mientras se dirigía a un CAI. Dos sujetos, entre ellos Ocampo, le dispararon para robarle su arma de dotación. La rápida reacción de sus compañeros permitió la captura de los criminales, quienes fueron posteriormente condenados.

Padre de patrullera asesinada cuestiona seguridad en cárcel de Cómbita

Gilbert Ortega, padre de la víctima y ex integrante de la Policía Nacional, expresó su dolor y preocupación ante la noticia: "Es muy duro porque la pérdida de mi hija fue una noticia muy sorpresiva por la forma como la asesinaron y uno siente un cambio muy duro por la pérdida de mi hija y pues sí, se escapó de una cárcel supuestamente de máxima seguridad"

El señor Ortega también manifestó sus dudas sobre la seguridad del penal: "Según lo que tengo entendido, él estaba recluido en un tercer piso, se escapa del tercer piso y supuestamente lo están esperando a las afueras de la cárcel. Entonces algo estaba planeado porque para volarse así tan fácil es imposible”.

Familia de Paula Cristina Ortega teme por su seguridad tras la fuga de alias El Diablo

La fuga generó cuestionamientos sobre la eficacia del sistema penitenciario colombiano y la seguridad de las cárceles de máxima seguridad. También reavivó el dolor de la familia Ortega, quienes ahora temen por su propia seguridad.

"Siento que de pronto puedan atentar contra la vida de nosotros", expresó Gilbert Ortega, quien reveló haber instaurado una denuncia el año pasado solicitando medidas de protección que nunca recibió, lo que lo llevó a salir temporalmente del país.

La Policía Nacional inició una intensa búsqueda para recapturar a Nelson Ocampo Morales. Mientras tanto, la familia de la patrullera Paula Cristina Ortega clama por justicia y exige que se tomen medidas para garantizar la seguridad en las cárceles del país y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

