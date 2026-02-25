Integrante de las disidencias de ‘Mordisco’ rompió en llanto al entregarse: soldado lo abrazó y prometió cuidarlo

El Ejército informó que alias Olmer, un joven de 22 años, integrante de las disidencias de 'Iván Mordisco', se entregó a las autoridades, entrado febrero del 2026.

La escena en la que un grupo de soldados llega al lugar en el que se escondía quedó registrada en video, al igual que la reacción de sorpresa de los uniformados al ver la respuesta de “Olmer”.

Tras comprobar su identidad, uno de los soldados le dio un mensaje de aliento: “Bienvenido a la libertad, aquí estamos para cuidarlo”, y aco seguido, el joven disidente rompió en llanto.

¿Quién es alias Olmer?

Según indicaron las autoridades, alias Olmer hizo parte de la seguridad de 'Alonso 45', cabecilla del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y primer anillo de seguridad de 'Mordisco'.

Era explosivista y estaba encargado de expandir la estructura hacia el departamento de Guaviare. Además, lideraba las confrontaciones contra las disidencias de alias Calarcá.

Alias Olmer, actualmente, era el encargado de las finanzas y el cobro a dragas, dedicadas a la explotación ilícita de oro, en cercanías al río Caquetá y el río Puré.

Integrantes del EMC se enfrentan a castigos severos y la amenaza constante de fusilamiento:

Los integrantes del Estado Mayor Central (EMC), facción de las disidencias bajo el mando de Iván “Mordisco” se enfrentan a castigos severos y la amenaza constante de fusilamiento.

Así lo advirtieron, a inicios de 2025, dos disidentes que se entregaron a las autoridades tras haber integrado durante años las filas del del Bloque Occidental Jacobo Arenas, en Tumaco, Nariño.

Se trata de alias Fabián Ruiz y alias Jhonier, dos hombres que relataron a las autoridades toda clase de horrores, a los que eran sometidos sus compañeros del frente 30 de “Mordisco”.

Durante el tiempo en que estuvieron combatiendo conocieron historias de personas que eran “ajusticiadas” por comer sin permiso y camaradas que eran llevados a consejo revolucionario y fusilados, al no cumplir con las sanciones drásticas que les imponían. Una pesadilla de la que escapó “Olmer”.