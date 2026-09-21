CANAL RCN
Colombia

Se confirmó nuevo fuerte temblor en Colombia: estos son los detalles

El epicentro volvió a ser en Chaparral, zona del país en la que se han presentado más de 90 réplicas.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 21 de 2026
11:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A las 11:23 de la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026, se registró el segundo temblor del día que alcanzó los 4.0 de magnitud en Chaparral, Tolima.

El primero se había presentado sobre las 9:48 de la mañana e, incluso, los ciudadanos confirmaron evacuaciones en la Gobernación del Tolima y en el centro de Ibagué.

Fuerte temblor en Colombia se sintió hace unos minutos: atento al epicentro y la magnitud
RELACIONADO

Fuerte temblor en Colombia se sintió hace unos minutos: atento al epicentro y la magnitud

¿De cuánto fue la profundidad del segundo movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud? Descubra el reporte completo a continuación.

Así fue el segundo temblor fuerte que se sintió en Chaparral, Tolima, hoy 21 de septiembre de 2026

  • 11:23 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

¿Cuántos temblores se han presentado en Chaparral, Tolima, después del primer movimiento telúrico de magnitud 4.0 de hoy?

Luego de que el Servicio Geológico Colombiano reportó el temblor de las 9:48 de la mañana, se han identificado otros tres eventos sísmicos que han tenido magnitudes entre los 3.0 y 3.2.

Los detalles son los siguientes:

  • 9:57 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).

  • 10:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 14 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 21 de septiembre de 2026 en Colombia
RELACIONADO

En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 21 de septiembre de 2026 en Colombia

  • 11:05 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 15 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Vuelve el racionamiento de agua a Medellín: ya fue definido el horario en el que va a aplicarse la medida

Incendios

Recuperar la vegetación tras el incendio en Villa de Leyva demoraría 30 años

Bogotá

196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados en operativos contra los piques ilegales en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

Freno en seco al alza de arriendos: Gobierno fija límites en estas zonas del país

Conozca el decreto que impone un freno en seco al incremento de arriendos en zonas afectadas por el terremoto y cómo se aplicará la medida.

Cuidado personal

La moda de los 90 y los 2000 regresa: ¿por qué la Generación Z está vistiendo como décadas atrás?

Prendas holgadas, tenis de gran volumen y accesorios que recuerdan otras épocas vuelven a aparecer en las tendencias.

Liga BetPlay

Así se jugará la gran final de la Liga BetPlay Femenina: programación y dónde ver

Invima

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

Artistas

Reconocida periodista falleció tras someterse a la muerte asistida