Se confirmó nuevo fuerte temblor en Colombia: estos son los detalles

A las 11:23 de la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026, se registró el segundo temblor del día que alcanzó los 4.0 de magnitud en Chaparral, Tolima.

El primero se había presentado sobre las 9:48 de la mañana e, incluso, los ciudadanos confirmaron evacuaciones en la Gobernación del Tolima y en el centro de Ibagué.

¿De cuánto fue la profundidad del segundo movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud? Descubra el reporte completo a continuación.

Así fue el segundo temblor fuerte que se sintió en Chaparral, Tolima, hoy 21 de septiembre de 2026

11:23 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

¿Cuántos temblores se han presentado en Chaparral, Tolima, después del primer movimiento telúrico de magnitud 4.0 de hoy?

Luego de que el Servicio Geológico Colombiano reportó el temblor de las 9:48 de la mañana, se han identificado otros tres eventos sísmicos que han tenido magnitudes entre los 3.0 y 3.2.

Los detalles son los siguientes:

9:57 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).

10:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 14 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

11:05 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 15 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).