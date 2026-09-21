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Vuelve el racionamiento de agua a Medellín: ya fue definido el horario en el que va a aplicarse la medida

El embalse Piedras Blancas, que impacta a las comunas del del centro-oriente y nororiente de la ciudad, registró una caída considerable en las últimas dos semanas.

Foto: @EPMestamosahi / X
Foto: @EPMestamosahi / X

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 21 de 2026
11:59 a. m.
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La medida de racionamiento de agua volverá a aplicarse en la capital de Antioquia. Así lo dio a conocer Empresas Públicas de Medellín (EM), al registrar una nueva caída en los niveles de los embalses.

El embalse Piedras Blancas, que impacta a las comunas del centro-oriente y nororiente de la ciudad, pasó de estar al 91% de su capacidad al 76%, en apenas 15 días.

Según Humberto Iglesias, gerente general de EPM, “hay que hacer un llamado muy claro a la ciudadanía (…) pero también un reconocimiento. Hemos visto un ahorro de los usuarios. Sin lugar a dudas, hay que reconocerlo, pero todavía es insuficiente frente a lo que está pasando, frente al fenómeno de El Niño”.

La ciudad vive un momento “apretado” en términos de abastecimiento del líquido vital. “Durante la última semana, la que acaba de pasar”, Iglesias indicó que fueron registradas dos situaciones adversas: “ahorramos menos de lo que era necesario y llovió menos de lo esperado (…) eso impidió que nuestras fuentes se recuperaran”.

Noticia en desarrollo…

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